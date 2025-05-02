Як позбутися попелиці без використання хімікатів: ці способи кожному стануть у нагоді

У багатьох садах ми вже можемо побачити перші скупчення попелиці, яка загрожує молодим пагонам і квітам. Однак, надмірна поспішність у використанні хімічних захисних засобів може завдати більше шкоди, ніж користі, послаблюючи природний баланс, пише сайт deccoria.

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Варто захистити стовбури молодих дерев ентомологічним клеєм смугою шириною близько 10 см, яку потрібно оновлювати кожні чотири тижні. Це ефективно зупиняє мурах, які переносять попелицю на верхівки рослин.

Ще одне гарне рішення — розвісити навколо крон плодових кущів жовті фольговані стрічки шириною 2 см кожні 30 см — світловідбиваючі стрічки відлякують крилатих попелиць від поселення на нових місцях.

У разі більшої щільності шкідників ефективним методом є промивання їх сильним струменем води. Однак цей метод вимагає повторення кожні три-чотири дні та оновлення субстрату, щоб змиті комахи не повернулися до рослин.

Ці заходи доповнюються екологічними спреями, виготовленими на основі натуральних інгредієнтів.

Настій чебрецю готують, заливши 100 г сушеної трави літром окропу, залишивши на пів години, потім розбавивши його п'ятьма літрами води та додавши 5 мл рідкого калійного мила. Найкраще обприскувати ввечері або в похмурий день, щоб обмежити випаровування. РЕКЛАМА У разі більш стійких атак, наприклад, на молодих персикових деревах, можна використовувати розчин білого оцту у співвідношенні 1:10 (оцет:вода) з додаванням трьох крапель засобу для миття посуду на літр. Але не можна обприскувати за температури вище 25 °C і не повторювати це частіше, ніж один раз на тиждень. Для квітів кращим рішенням буде розчин харчової соди — пів чайної ложки слід розчинити в одному літрі теплої води, додавши дві краплі сірого мила, а потім обережно обприскати листя, особливо з нижнього боку.

Нагадаємо, як боротися з попелицею на огірках.

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