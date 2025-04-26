Наймодніше взуття весни-літа 2025 року: тест від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської

Весна в апогеї. І зовсім скоро настане літо. А чи орієнтуєтеся ви у фешн-трендах весняно-літнього сезону?

Цей ексклюзивний авторський тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської допоможе вам не помилитися у виборі стильного взуття.

ВІДЕО ДНЯ

1. Який колір босоніжок обіцяє бути фаворитом літа? А чорний

Б білий

В жовтий РЕКЛАМА 2. Який каблук зараз у тренді? А шпилька

Б танкетка

В розкльошений 3. Яка модель взуття зараз на піку популярності? РЕКЛАМА А в'єтнамки

Б балетки

В човники 4. Який декор взуття наймодніший? А бантики

Б пряжки

В ланцюжок 5. Яка фактура балеток на піку популярності? РЕКЛАМА А сітка

Б сатин

В денім

Правильні відповіді

1 — А, 2 — В, 3 — Б, 4 — А, 5 — А

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви гуру моди. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви непогано розбираєтеся в трендах, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам чимало знань у цій сфері. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитеся трендами, говорить про те, що ви особистість, яка має свій стиль або перебуває на шляху до цього.

Нагадаємо про те, що фешн-експертка Ірина Бейлі розповіла про одне негласне правило французького стилю.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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