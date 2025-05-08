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«Будете пекти все літо»: полунична шарлотка — просто та смачно

13:11 8 травня 2025
Полунична шарлотка від Валі Саєнко. Фото&nbsp;— скріншот

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка нещодавно ділилася рецептом швидких малосольних огірочків, з огляду на те, що розпочинається сезон полуниці, розповіла, як готувати з цією ягодою шарлотку.

На своїй сторінці у соцмережах вона розповіла, що таку шарлотку готувати просто, й не виключила, що любителі випічки робитимуть її все літо: «Це смачно, бо пиріг виходить вологий і в міру солодкий, а ще якщо кислі ягоди, то взагалі… До речі, ягоди можна буде заміняти і гратися. А ще я дуже люблю пироги, де начинки багато, а не одне тісто і це — саме цей варіант».

Інгредієнти:

  • Яйця — 2 шт (великі);
  • Цукор — 200 г;
  • Йогурт або сметана — 200 г;
  • Олія або розтоплене вершкове масло — 100 г;
  • Борошно — 250 г
  • Ваніль;
  • Розпушувач — 2 ч л;
  • Сіль;
  • Полуниця — 350 г.

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Приготування:

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  • Яйця з цукром взбити до білого, додати йогурт та олію, перемішати.
  • Додати всі сухі інгредієнти (борошно, ваніль, розпушувач та сіль), перемішати до однорідності.
  • Форму застелити пергаментом, викласти частину тіста, на нього — ягоди, повторити з другою частиною тіста та ягодами.
  • Верхній шар ягід варто трохи занурити в тісто руками.
  • Випікати при 180 приблизно 50 хвилин.
  • Дати охолонути, виймати з форми та смакувати.

Про те, як приготувати яблучну шарлотку на пательні, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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