«Будете пекти все літо»: полунична шарлотка — просто та смачно
Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка нещодавно ділилася рецептом швидких малосольних огірочків, з огляду на те, що розпочинається сезон полуниці, розповіла, як готувати з цією ягодою шарлотку.
На своїй сторінці у соцмережах вона розповіла, що таку шарлотку готувати просто, й не виключила, що любителі випічки робитимуть її все літо: «Це смачно, бо пиріг виходить вологий і в міру солодкий, а ще якщо кислі ягоди, то взагалі… До речі, ягоди можна буде заміняти і гратися. А ще я дуже люблю пироги, де начинки багато, а не одне тісто і це — саме цей варіант».
Інгредієнти:
- Яйця — 2 шт (великі);
- Цукор — 200 г;
- Йогурт або сметана — 200 г;
- Олія або розтоплене вершкове масло — 100 г;
- Борошно — 250 г
- Ваніль;
- Розпушувач — 2 ч л;
- Сіль;
- Полуниця — 350 г.
Читайте також: Улюблений пиріг на новий лад: як приготувати шарлотку з грушею та шоколадом (відео)
Приготування:
- Яйця з цукром взбити до білого, додати йогурт та олію, перемішати.
- Додати всі сухі інгредієнти (борошно, ваніль, розпушувач та сіль), перемішати до однорідності.
- Форму застелити пергаментом, викласти частину тіста, на нього — ягоди, повторити з другою частиною тіста та ягодами.
- Верхній шар ягід варто трохи занурити в тісто руками.
- Випікати при 180 приблизно 50 хвилин.
- Дати охолонути, виймати з форми та смакувати.
Про те, як приготувати яблучну шарлотку на пательні, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот25
Читайте нас у Facebook