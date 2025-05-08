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Цю страву готують навіть мішленівські кухарі: просто, швидко та смачно

22:00 8 травня 2025
Маринована селера

Ферментовані овочі дуже корисні та смачні, а таку незвичну страву, як маринована селера, готують навіть у мішленівських ресторанах. Цей делікатес готує і легендарний британський кулінар Гордон Рамзі, рецепти якого користуються популярністю в усьому світі. Мариновану селеру можна додавати в салати, вона ідеально пасує до запеченої курки та інших страв.

Кулінарка Елла Іванова запропонувала свою версію рецепта маринованої селери. Готується страва швидко та просто. У цьому ви можете переконатися особисто, приготувавши її, коли у вас буде хоч трохи вільного часу. Можливо, ви захочете приготувати мариновану селеру не раз.

Маринована селера

  • Селера (стебла)

Для маринаду

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  • 1 літр води
  • 1 чайна ложка солі
  • 1 столова ложка цукру
  • 1 столова ложка яблучного або винного оцту
  • Перець горошком
  • 2 лаврові листки
  • Перчик «чилі»
  • 1 зубчик часнику
  • Імбир (за смаком)

Маринад із вищевказаних інгредієнтів доводимо до кипіння. Заливаємо стебла селери. Охолоджуємо. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо на ніч у холодильник.

І смачного!

Нагадаємо рецепт делікатесного в'яленого буряка.

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Фото з альбому Елли Іванової

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