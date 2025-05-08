Цю страву готують навіть мішленівські кухарі: просто, швидко та смачно

Ферментовані овочі дуже корисні та смачні, а таку незвичну страву, як маринована селера, готують навіть у мішленівських ресторанах. Цей делікатес готує і легендарний британський кулінар Гордон Рамзі, рецепти якого користуються популярністю в усьому світі. Мариновану селеру можна додавати в салати, вона ідеально пасує до запеченої курки та інших страв.

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Кулінарка Елла Іванова запропонувала свою версію рецепта маринованої селери. Готується страва швидко та просто. У цьому ви можете переконатися особисто, приготувавши її, коли у вас буде хоч трохи вільного часу. Можливо, ви захочете приготувати мариновану селеру не раз.

Маринована селера Селера (стебла) Для маринаду РЕКЛАМА 1 літр води

1 чайна ложка солі

1 столова ложка цукру

1 столова ложка яблучного або винного оцту

Перець горошком

2 лаврові листки

Перчик «чилі»

1 зубчик часнику

Імбир (за смаком)

Маринад із вищевказаних інгредієнтів доводимо до кипіння. Заливаємо стебла селери. Охолоджуємо. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо на ніч у холодильник.

І смачного!

Нагадаємо рецепт делікатесного в'яленого буряка.

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Фото з альбому Елли Іванової

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