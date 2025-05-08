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Цю страву готують навіть мішленівські кухарі: просто, швидко та смачно
Ферментовані овочі дуже корисні та смачні, а таку незвичну страву, як маринована селера, готують навіть у мішленівських ресторанах. Цей делікатес готує і легендарний британський кулінар Гордон Рамзі, рецепти якого користуються популярністю в усьому світі. Мариновану селеру можна додавати в салати, вона ідеально пасує до запеченої курки та інших страв.
Кулінарка Елла Іванова запропонувала свою версію рецепта маринованої селери. Готується страва швидко та просто. У цьому ви можете переконатися особисто, приготувавши її, коли у вас буде хоч трохи вільного часу. Можливо, ви захочете приготувати мариновану селеру не раз.
Маринована селера
- Селера (стебла)
Для маринаду
- 1 літр води
- 1 чайна ложка солі
- 1 столова ложка цукру
- 1 столова ложка яблучного або винного оцту
- Перець горошком
- 2 лаврові листки
- Перчик «чилі»
- 1 зубчик часнику
- Імбир (за смаком)
Маринад із вищевказаних інгредієнтів доводимо до кипіння. Заливаємо стебла селери. Охолоджуємо. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо на ніч у холодильник.
І смачного!
Нагадаємо рецепт делікатесного в'яленого буряка.
Фото з альбому Елли Іванової89
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