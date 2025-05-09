Ароматна домашня приправа: проста в приготуванні та дуже бюджетна

Домашні приправи — справжня знахідка для тих, хто віддає перевагу натуральній їжі. У цій приправі все натуральне. Готується вона досить легко.

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Рецептом ароматної домашньої приправи поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні. Вона пропонує перевірені рецепти, і це дуже важливо, щоб не зіпсувати продукти, які коштують недешево, і не марнувати час. Завжди цікавтеся думкою близьких людей, вони також допоможуть вам довести рецепт до ідеального смаку.

Ароматна домашня приправа 3 моркви

1 болгарський перець

Зелень (можна використовувати стебла)

2 зубчики часнику

Перець чилі

Перець мелений

Додайте улюблені спеції

Моркву запікаємо до напівготовності. З'єднуємо з рештою інгредієнтів. Пропускаємо через блендер. Додаємо приблизно 400 г великої солі та з'єднуємо. Розкочуємо пласт між двома листами пергаменту. Сушимо при температурі 100 градусів приблизно годину.

Додаємо в супи та інші страви.

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Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом страви, яку готують мішленівські кухарі — маринована селера.

Фото з альбому Елли Іванової

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