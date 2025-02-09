Домашня гірчиця з куркумою: ця приправа стане вашою улюбленою

Гірчицю, яка широко використовується як гостра приправа до салатів та інших страв, можна купити в магазині, але домашній варіант набагато смачніший і корисніший. Потрібні три секретних інгредієнти — мед, молоко і куркума. Мед підтримає міцність, молоко збереже смак і не дозволить їй старіти, куркума додасть ніжний смак і золотистий колір. Варто брати гірчичний порошок по вазі, рекомендованій в рецепті. У відкритій пачці порошок швидко втрачає свій смак. Сам процес приготування досить простий. До м'яса, сала, ковбаси, лавашу, домашньому майонезу або соусу така гірчиця просто ідеальна, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Знадобиться: 50 г гірчичного порошку,

1 ч. л. куркуми

1 ч. л. меду,

0, 5 ч. л. морської солі,

1 ч. л. оцту 9%,

1 ст. л. рослинної олії,

150 мл холодного молока

Приготування:

У 500 мл банку додайте сіль, мед (рідкий), оцет, куркуму, рослинну олію, гірчичний порошок і холодне молоко. Ретельно перемішайте ложкою, до однорідного стану. За допомогою молока можна відрегулювати бажану консистенцію, приготувати гірчицю густішою або рідшою. Банку накрийте кришкою, і приберіть на 12 годину в холодильник. Така гірчиця розкриває свій смак через пару діб.

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