Свіжість у кожному шматочку: простий, корисний та смачний салат за лічені хвилини

Капуста може стати основою для незвичного салату. А цей салат — справжнє джерело вітамінів та мінералів. Капуста покращує травлення, огірки зволожують організм, яйця додають білок, а оливки збагачені корисними жирами. Завдяки такому поєднанню, ви можете насолоджуватися смачною і збалансованою стравою без зайвих хвилювань, ділиться кулінарка Юлія Нік.

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Інгредієнти:

• 1 молода капустина

• 4 свіжі огірки

• 2 яйця

• 100 г оливок

• зелень (за смаком)

• сіль (за смаком)

• оливкова олія холодного віджиму

Спосіб приготування:



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1. Огірки нарізаємо кружальцями або брусочками, як вам більше до вподоби. Оливки можна залишити цілими або подрібнити. Яйця відварюємо до стану «вкруту», охолоджуємо, очищаємо і нарізаємо кубиками.

2. Шинкуємо молоду капусту тонкими смужками, щоб вона була ніжною та хрусткою одночасно.

3. Додаємо улюблену зелень — це може бути кріп, петрушка чи базилік. Вони не лише доповнять смак, а й зроблять салат ще ароматнішим.

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4. Всі інгредієнти акуратно змішуємо у великій мисці, додаємо дрібку солі та поливаємо оливковою олією холодного віджиму.

Готуйте із задоволенням та насолоджуйтесь кожним шматочком!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати знаменитий американський салат на основі капусти.

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