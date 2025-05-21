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Свіжість у кожному шматочку: простий, корисний та смачний салат за лічені хвилини
Капуста може стати основою для незвичного салату. А цей салат — справжнє джерело вітамінів та мінералів. Капуста покращує травлення, огірки зволожують організм, яйця додають білок, а оливки збагачені корисними жирами. Завдяки такому поєднанню, ви можете насолоджуватися смачною і збалансованою стравою без зайвих хвилювань, ділиться кулінарка Юлія Нік.
Інгредієнти:
• 1 молода капустина
• 4 свіжі огірки
• 2 яйця
• 100 г оливок
• зелень (за смаком)
• сіль (за смаком)
• оливкова олія холодного віджиму
Спосіб приготування:
1. Огірки нарізаємо кружальцями або брусочками, як вам більше до вподоби. Оливки можна залишити цілими або подрібнити. Яйця відварюємо до стану «вкруту», охолоджуємо, очищаємо і нарізаємо кубиками.
2. Шинкуємо молоду капусту тонкими смужками, щоб вона була ніжною та хрусткою одночасно.
3. Додаємо улюблену зелень — це може бути кріп, петрушка чи базилік. Вони не лише доповнять смак, а й зроблять салат ще ароматнішим.
4. Всі інгредієнти акуратно змішуємо у великій мисці, додаємо дрібку солі та поливаємо оливковою олією холодного віджиму.
Готуйте із задоволенням та насолоджуйтесь кожним шматочком!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати знаменитий американський салат на основі капусти.72
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