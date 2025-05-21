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Маємо справу з морально й інтелектуально найслабшою адміністрацією США, — аналітик
«росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, — про завершення війни», — заявив Трамп. Це якийсь запізнілий анонс. Вони ж вже почалися кілька днів тому у Стамбулі, пише Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.
«А, це тому що Трамп „прогуляв“ Стамбул, бо там не було путіна, який не приїхав тому що не було Трампа. Ганебна ситуація, тим не менше, остаточно переконує нас у тому, що ми маємо справу з морально й інтелектуально найслабшою адміністрацією і президентом США в новітній історії. І можна не сумніватися, що кремль і путін не уникнуть спокуси цим скористатися. „Переговори“ триватимуть стільки, скільки потрібно рашистам, щоб уникнути нових американських санкцій», — зазначає експерт.
І Дональд Трамп і Джей Ді Венс, які пропонують путіну торгувати з США ще навіть не здогадуються, що «першопричиною кризи» в очах путіна була поразка СРСР у холодній війні, додає Горбач.
«А переграти її результати на користь рф означає „усунути першопричини“. І сьогодні йдеться саме про реванш, а не торгівлю. „Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим“, — писав Ленін. А ці навіть дадуть в кредит. Убогість мислення прирікає на поразку», — резюмує Володимир Горбач.
Раніше «ФАКТИ» писали, що європейські лідери намагаються утримати Трампа від поспішних домовленостей з путіним.333
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