«росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, — про завершення війни», — заявив Трамп. Це якийсь запізнілий анонс. Вони ж вже почалися кілька днів тому у Стамбулі, пише Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

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«А, це тому що Трамп „прогуляв“ Стамбул, бо там не було путіна, який не приїхав тому що не було Трампа. Ганебна ситуація, тим не менше, остаточно переконує нас у тому, що ми маємо справу з морально й інтелектуально найслабшою адміністрацією і президентом США в новітній історії. І можна не сумніватися, що кремль і путін не уникнуть спокуси цим скористатися. „Переговори“ триватимуть стільки, скільки потрібно рашистам, щоб уникнути нових американських санкцій», — зазначає експерт.

І Дональд Трамп і Джей Ді Венс, які пропонують путіну торгувати з США ще навіть не здогадуються, що «першопричиною кризи» в очах путіна була поразка СРСР у холодній війні, додає Горбач.

«А переграти її результати на користь рф означає „усунути першопричини“. І сьогодні йдеться саме про реванш, а не торгівлю. „Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим“, — писав Ленін. А ці навіть дадуть в кредит. Убогість мислення прирікає на поразку», — резюмує Володимир Горбач.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що європейські лідери намагаються утримати Трампа від поспішних домовленостей з путіним.

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