Оскільки в Європі закінчується зброя, в Україні — винищувачі, в США — терпіння, а трансатлантична єдність загострюється, Володимир Зеленський, ймовірно, буде змушений погодитися на переговорне врегулювання з росією цього року. Воно заморожує бойові дії, але не передбачає всеосяжної мирної угоди. Чим слабші обіцянки безпеки, тим більше поступок доведеться зробити Україні — нейтралітет, демілітаризація, роззброєння, територія… Або ризикувати поверненням до бойових дій. Як саме може закінчитись війна, свій прогноз склали аналітики центру геополітики JPMorganChase.

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«У найкращому випадку — це варіант „Південна Корея“, — вважають експерти. — Президент Зеленський не отримає ні членства в НАТО, ні повного відновлення території України. Однак, якщо він зможе забезпечити розміщення європейських сил на території країни, підкріплених американською обіцянкою щодо допомоги та розвідувальної підтримки, тоді 80 відсотків України все ще перебуватимуть під контролем Києва. Й будуть налаштовані на набагато стабільнішу, процвітаючу та демократичнішу траєкторію. Рішення Заходу використати приблизно 300 мільярдів доларів, які він заморозив у російських суверенних активах, також дасть хороший старт відбудові в Україні. Очікуйте недосконалої угоди до кінця другого кварталу».

Ще один варіант завершення війни — «Ізраїль», зазначають аналітики. Його ціль — сильна, тривала військова та економічна підтримка без значної присутності іноземних військ, ймовірно, все ще надасть Україні простір для перетворення на фортецю, проведення військової модернізації та зрештою створення власного стримувального фактора.

«Але війна завжди буде на її порозі, — зауважують експерти. — путіну все ще потрібно буде бачити достатні економічні вигоди (включаючи зняття санкцій) та міцніші відносини зі США. Не дуже добре — варіант „Грузія“. За відсутності як іноземних військ, так і сильної військової підтримки Україна переживатиме постійну нестабільність, уповільнене зростання та відновлення, зменшення іноземної підтримки з часом та фактичне зривання її західної інтеграції (тобто членства в ЄС та НАТО) з поступовим поверненням на орбіту росії».

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Найгірший сценарій — це «білорусь», додають вони. Якщо Сполучені Штати покинуть Україну, а Європа не зробить жодних кроків, росія твердо стоятиме на своїх максималістських вимогах і прагнутиме повної капітуляції України. В результаті перетворить країну на васальну державу москви.

«За таким сценарієм росія фактично виграє війну, розділить Захід і безповоротно переверне світовий порядок після Другої світової війни», — констатують фахівці центра геополітики.

Нагадаємо, росія відмовилася від перемовин у Ватикані, на яких наполягав Трамп, оскільки путін боїться їхати в Італію

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