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У Нідерландах готуються до збройного конфлікту з росією: що відбувається
Нідерланди через зростаючу загрозу з боку росії активно переозброюються. Водночас директор голландської військової розвідки попередив, що Європа, попри те, що путін привертає до себе все більшу увагу, не може також ігнорувати потенційну небезпеку з боку Китаю, повідомляє Politico.
«Китай має дуже складну, організовану кіберсистему. І ми не маємо повного уявлення про те, що вони можуть зробити, — сказав віцеадмірал Пітер Різінк, директор голландської військової розвідки. — Я б сказав, що це більш загрозливо, ніж росія».
У своєму щорічному звіті, опублікованому наприкінці квітня, розвідка заявила про поглиблення геополітичних, економічних і військових зв'язків між росією і Китаєм та, відповідно, зростаючі ризики для Європи. Нідерландські офіцери зазначили, що росія посилює свої гібридні атаки проти Нідерландів та їхніх європейських союзників з метою впливу та підриву їхніх суспільств, тоді як американські спецслужби виявили, що китайська кібергрупа Salt Typhoon щонайменше рік проникала до найбільших американських телекомунікаційних провайдерів.
«Ми бачили, що щось подібне відбувається в Європі, хоча і не на такому рівні, як у США, — сказав Різінк, додавши, що Китай націлився на близько 10 європейських країн. — Але те, що ми можемо спостерігати, є лише обмеженою частиною складної кіберсистеми Китаю».
росія намагалася зірвати європейські вибори в червні минулого року, здійснивши кібератаки на вебсайти, пов'язані з голландськими політичними партіями та системами громадського транспорту — зусилля, спрямовані на те, щоб ускладнити голосування голландських громадян.
За словами Різінка, таке втручання з боку все більш агресивної росії, яка роками веде війну проти України та одночасно — гібридну війну в Європі, не є унікальним для Нідерландів.
«Ми маємо інформацію про російське втручання в різні вибори, і не лише через дезінформацію. Це стосується кількох країн, і це переважно країни, які раніше перебували під впливом росії», — сказав він.
Різінк попередив, що найбільш загрозливою поведінкою росії є постійне нарощування військового потенціалу для можливого майбутнього конфлікту.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, у 2024 році російські витрати на оборону сягнули 149 мільярдів доларів — на 38 відсотків більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015 році.
«росія виробляє набагато більше артилерії, в тому числі за допомогою інших країн, ніж їй потрібно для війни з Україною», — сказав Пітер Різінк.
Він зазначив, що росія не лише поповнює виснажені запаси, але й перекидає нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, в тому числі до країн Балтії та Фінляндії.
Він вважає, що як тільки буде досягнуто врегулювання з Україною, росія може бути готова до нового конфлікту протягом року, за умови, що її військове виробництво залишиться на нинішньому рівні, а Кремль збереже свій політичний апетит до війни.
«Нідерланди, як і решта країн НАТО, перебувають у фазі програми підвищеної готовності, щоб переконатися, що ми будемо здатні оборонятися, якщо це станеться», — сказав Різінк.
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