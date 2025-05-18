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Книга рецептів

Дуже смачна спаржа: королівське задоволення

22:00 18 травня 2025
спаржа

Коли кажуть, що спаржа — це королівські ласощі, це не метафора. Спаржу дійсно любили французькі королі. Сьогодні ж кожен може відчути себе по-королівськи, приготувавши смаколик в домашніх умовах. Готується він швидко та просто.

Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом запеченої спаржі. Можливо, цю страву ви захочете приготувати неодноразово.

— Запечена спаржа — страва, яка напевно вам сподобається, — каже Елла Іванова. — Весна та літо — чудовий час для гастрономічних експериментів. Скористайтеся цією можливістю відкрити для себе та своїх рідних нові уподобання.

Запечена спаржа

  • Пучок спаржі
  • 20−30 г вершкового масла з подрібненим обсмаженим беконом та шніт-цибулею
  • Сіль
  • Сухарі
  • Перець
  • 10 г вершкового масла
  • Шніт-цибуля

Спаржу очистити. Додати вершкове масло з подрібненим обсмаженим беконом та шніт-цибулею. Запікаємо у пергаменті при температурі 180 градусів приблизно 20−25 хвилин. Додаємо подрібнені сухарики, підсмажені з додаванням вершкового масла, перцю та улюблених спецій. Також додайте трохи шніт-цибулі.

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І смачного!

Раніше шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко) поділилася рецептом яєчних маффінів. А фудблогерка Анніна Карпенко — шоколадних вареників на пару.

Фото з альбому Елли Іванової

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