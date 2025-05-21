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Фантастично смачний салат зі спаржею: такого ви ще не куштували

21:59 21 травня 2025
салат зі спаржею

Є родини, де страви зі спаржею традиційні. Але є й такі, де цей інгредієнт практично ніколи не використовується. Якщо вам смак спаржі невідомий, відкрийте його для себе, і ви не пошкодуєте. Подавайте їжу естетично і привчайте до цього дітей.

Рецептом дуже ніжного салату зі спаржею поділилася з «ФАКТАМИ» кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами. Готуйте із задоволенням — це дуже важливо.

Салат зі спаржею

  • 3 варені яйця
  • Кріп
  • 200 г спаржі
  • 100 г маринованого фенхелю

Для соусу:

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  • 100 г сиру «філадельфія» (або сметана, або йогурт)
  • Сіль
  • Перець
  • 1 чайна ложка гірчиці у зернах
  • 1 столова ложка олії

Готуємо соус із сиру «філадельфія», гірчиці в зернах, олії, додавши сіль та перець.

Запечену з додаванням вершкового масла та попередньо підсмаженого бекону спаржу з'єднайте з вареними яйцями та подрібненим кропом. Також за бажанням додайте маринований фенхель. Заправте салат соусом, який ви вже приготували.

Смачного!

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До речі, нагадаємо рецепт маринованого фенхелю.

Фото з альбому Елли Іванової

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