- 00:01 Колишній клуб Реброва переміг «Манчестер Юнайтед» та через 41 рік завоював єврокубок: відеоогляд фіналу Ліги Європи
- 21.05 22:26 Синдром останнього шматочка на блюді: брати чи не брати?
- 21.05 21:59 Фантастично смачний салат зі спаржею: такого ви ще не куштували
- 21.05 21:29 «Мені не подобається»: Гвінет Пелтроу розповіла про свої стосунки з Меган Маркл
- 21.05 21:02 Малина виросте великою та солодкою: полийте її цим простим добривом
- 21.05 20:35 Пішов в ЗСУ після того, як росіяни вбили маму: на війні загинув 22-річний воїн із Сумщини
- 21.05 20:09 Свіжість у кожному шматочку: простий, корисний та смачний салат за лічені хвилини
- 21.05 19:54 Скорпіонам — «Королева Пентаклів», Козорогам — «Король Кубків», а Тельцям — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 22 травня
- 21.05 19:46 Вперше показали стрільбу «супергармати» Кім Чен Ина: про що сказали кадри спеціалісту
- 21.05 19:21 Мирні переговори чи пастка часу: США надають кремлю перевагу у війні
- 21.05 19:08 Приречені на злидні? Чому індексація не рятує пенсіонерів від бідності
- 21.05 18:58 «Чекаю на дзвінок»: популярна модель та волонтерка подала заявку на «Холостяка»
Фантастично смачний салат зі спаржею: такого ви ще не куштували
Є родини, де страви зі спаржею традиційні. Але є й такі, де цей інгредієнт практично ніколи не використовується. Якщо вам смак спаржі невідомий, відкрийте його для себе, і ви не пошкодуєте. Подавайте їжу естетично і привчайте до цього дітей.
Рецептом дуже ніжного салату зі спаржею поділилася з «ФАКТАМИ» кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами. Готуйте із задоволенням — це дуже важливо.
Салат зі спаржею
- 3 варені яйця
- Кріп
- 200 г спаржі
- 100 г маринованого фенхелю
Для соусу:
- 100 г сиру «філадельфія» (або сметана, або йогурт)
- Сіль
- Перець
- 1 чайна ложка гірчиці у зернах
- 1 столова ложка олії
Готуємо соус із сиру «філадельфія», гірчиці в зернах, олії, додавши сіль та перець.
Запечену з додаванням вершкового масла та попередньо підсмаженого бекону спаржу з'єднайте з вареними яйцями та подрібненим кропом. Також за бажанням додайте маринований фенхель. Заправте салат соусом, який ви вже приготували.
Смачного!
До речі, нагадаємо рецепт маринованого фенхелю.
Фото з альбому Елли Іванової74
Читайте нас у Facebook
Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану