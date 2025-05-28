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Битва за врожай: три прості, але ефективні рецепти настоїв для боротьби зі шкідниками на ділянці
Боротися зі шкідниками на городі допомагають не лише магазинні засоби, а й настої, які легко приготувати в домашніх умовах. Наприклад, з колорадськими жуками на картоплі радять боротися за допомогою розчину гірчичного порошку.
Тг-канал «Моя дача. Сад и огород» називає ще три засоби для боротьби зі шкідниками, які допоможуть городникам убезпечити майбутній урожай.
Так, боротися з попелицею та мідяницею допоможе настій тютюну. 200 г махорки настоюють дві доби на 10 літрах води. Два літри отриманого засобу розчиняють у 10 літрах води та додають 30−40 г розчиненого у воді господарського мила. Обприскувати рослини цим засобом рекомендують рано-вранці або пізно увечері.
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Також з попелицею та плодовими кліщами допоможе боротися настій бадилля картоплі. 2 кг зеленої маси або 1 кг сухого бадилля заливають 10 л води, настоюють 4−5 годин, проціджують і обприскую сад у безвітряну погоду ввечері.
Проти всіх трьох шкідників — попелиці, мідяниць та плодових кліщів — можна використовувати настій на лушпинні цибулі та часнику. Для його приготування 200−300 г лушпиння заливають 10 л води і настоюють 4−5 днів. Також можна зробити настій на подрібнених головках часнику (200−300г/10л води). Засіб розбавляють водою у співвідношенні 1:10, додають 40 мл рідкого мила та обробляють рослини.
Як приготувати розчин для боротьби з довгоносиками на малині, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay75
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