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- 18:12 Опалення подорожчає вдвічі: у «Київтеплоенерго» розповіли, коли це станеться
Опалення подорожчає вдвічі: у «Київтеплоенерго» розповіли, коли це станеться
У Києві тарифи на опалення та гарячу воду зараз суттєво зменшено, оскільки існує мораторій щодо підвищення комунальних послуг на період дії режиму воєнного стану. Однак після закінчення війни варто очікувати на їхнє збільшення. Про це розповів директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін, інформує Новини.LIVE.
Так, за даними комунального підприємства «Київтеплоенерго», сучасний тариф за опалення та гарячу воду не відповідає «економічно обґрунтованому». Кияни платять приблизно на 50% менше, ніж мали б.
«Є економічно обґрунтований тариф, який перераховується нашим підприємством щороку. Але оскільки існує мораторій на період воєнного часу на підвищення послуг, у тому числі й на теплову енергію та гарячу воду, то є різниця між економічно обґрунтованим тарифом і тим, що застосовується. І різниця фіксується, затверджується і, можливо, колись буде розроблено механізм, який дозволить комунальним підприємствам у якомусь вигляді одержати цю різницю. На даний момент вона залишається некомпенсованою. За фактом закінчення воєнного часу слід розраховувати, що всі тарифи підтягуватимуться до тарифу економічно обґрунтованого», — пояснив він.
Нині середній рахунок за опалення у столиці — 1500 грн на місяць. Тобто після завершення воєнного стану він зросте приблизно до 3000 грн.
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