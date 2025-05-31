- 14:22 Ядерна загроза від рф стала реальнішою, — ЗМІ
- 14:17 «Інтер» у день фіналу Ліги чемпіонів оголосив трагічну звістку
- 13:49 Запоріжжя та прикордоння Сумщини стали одними з основних напрямків атак рф, — Сирський
- 13:21 Шалений спротив: отримувачі спецпенсій не хочуть їх зниження для зростання мінімальної пенсії всім іншим
- 12:55 Готуються за пару хвилин: два рецепти відмінних намазок на бутерброди
- 12:20 «Без ноги, у стані шоку починаю повзти. І знову міна. Мені відриває руку й розриває живіт»: історія штурмовика, який тричі ошукав смерть
- 12:07 Чекають великий шанс та удача: яким знакам зодіаку скоро усміхнеться доля
- 11:44 Алла Пугачова «вставить усім шпильку»: співачку відмовились признати «іноагентом» і навіть запросили на фестиваль у рф
- 11:21 Два тижні Трампа для рф тривають від квітня, — ЗМІ
- 10:56 Не тільки «Чері» чи «Марманді»: названо сорти помідорів, які майже не потребують догляду
- 10:28 Небезпека зростає: на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію у ще 11 населених пунктах
- 09:56 Відмиє все — від кухні до ванної: рецепт «універсального очищувача» від блогерки Олени
Не тільки «Чері» чи «Марманді»: названо сорти помідорів, які майже не потребують догляду
Багато фермерів і дачників охоче діляться рецептами препаратів, які допомагають виростити щедрий урожай фруктів та овочів, і при цьому не завдати шкоди людям та навколишньому середовищу.
При цьому, певно, багато з них не відмовиться дізнатися інформацію про сорти городини, яка витривала до хвороб, не боїться погодних змін і не потребує ретельного догляду. Саме такою інформацією з посиланням на визнаних агрономів ділиться Styler.
На думку фахівців, саме такі томати ідеально підходять для тих, хто немає багато часу приділяти увагу дачі, або городників-початківців, адже дають стабільний урожай навіть у несприятливих умовах.
«Мікадо рожевий» — це сорт середньостиглий, невисокий, але стабільний у плодоношенні. Плоди мають солодкий смак, ідеальні для салатів або соку. Сорт не вибагливий до ґрунтів і легко переносить спеку. Вимагає лише базового догляду, що робить його улюбленцем багатьох дачників.
Томати «Волове серце» вирізняються великими, соковитими плодами масою до пів кілограма. Сорт солодкий, дуже врожайний, росте навіть на бідних ґрунтах. Потребує захисту від різких температурних коливань, але загалом не вимагає багато уваги. Це один із найпопулярніших сортів серед тих, хто хоче великий плід із мінімальним клопотом.
Сливові томати мають видовжену форму та густу м’якоть. Підходять для приготування пасти, кетчупу чи соку. Стійкі до фітофторозу та рідко уражаються шкідниками. Їхній основний плюс — мінімальні вимоги до догляду.
«Де Барао ранній» має характерну сливову форму й універсальний смак. Підійде для салатів, соку та засолювання. Добре розвивається завдяки потужній кореневій системі. Лише зрідка потребує поливу, але загалом дуже витривалий сорт.
Італійський сорт «Сакраменто» популярний серед кулінарів. Його часто використовують для соусів, адже плоди ароматні, м’ясисті та хворобостійкі. Врожайність висока, а догляд мінімальний. Гарно росте у відкритому ґрунті та теплицях.
«Рома» — класика для консервації та сушіння — щільні сливоподібні плоди. Цей сорт відзначається тривалим терміном зберігання та транспортабельністю. Стійкий до фітофтори й не потребує постійного догляду. Навіть за посушливої погоди не втрачає врожайності.
«Марманді» — сорт з надзвичайно соковитими плодами та насиченим смаком. Добре переносить короткочасні перепади погоди й не потребує спеціальних підживлень. Можна вирощувати у відкритому ґрунті без теплиці. Плоди універсальні у використанні — підходять і для салатів, і для соусів.
Зелені томати — ці сорти добре дозрівають прямо на кущах, хоча й залишаються зеленими. Вони особливо стійкі до хвороб і можуть дозрівати навіть після збирання. Їх вирощують на ґрунтах різного типу без додаткових процедур. Ідеальні для маринування та зимових закруток.
Чері — мініатюрні, солодкі плоди, які легко вирощувати навіть на балконі. Їх можна садити в горщиках, не турбуючись про великі площі. Вони добре плодоносять без щоденного поливу й пасинкування. Ідеальний варіант для міського садівника.
Також пропонуємо пораду від відомого аграрія Валерія з міста Ірпінь на Київщині про те, як знайти «протидію» несприятливим погодним умовам нинішньої весни.
Раніше ми розповідали, чим підживлювати помідори, щоб плоди були крупними й солодкими.81
Читайте нас у Facebook