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Кабачки гниють на грядці: як вирішити проблему

10:59 5 липня 2022
Кабачки

Кабачки, які особливо добре ростуть на місцях зберігання гною або перегною, і які люблять вологу, схильні до гниття у разі її надлишку.

Автори видання «Моя дача» дали кілька корисних порад дачникам, які вирощують цю культуру.

Так, щоб уникнути надлишку вологи, кабачки краще поливати у борозни. Слід уникати попадання вологи на листя та зав'язі. Ґрунт потрібно замульчувати торфом чи перегноєм, а через пару годин розпушувати землю.

Також гниття може спровокувати велика кількість листя, яке сприяє затримці вологи. У цьому випадку корисним буде трохи прорідити листя.

Потрібно стежити і за тим, щоб не почала загнивати квітка — гнилизна може перейти на зав'язь.

А у жарку та вологу погоду запилення може не статися. Тож якщо зав'язь не збільшується кілька днів у розмірі, потрібно запилити кабачки самостійно. Для цього вранці потрібно зірвати чоловічу квітку, обірвати пелюстки та запилити жіночу квітку із зав'яззю.

Запобігти гниттю можуть розкладені під молодими зав'язями невеликі фанерки — так плоди будуть ізольовані від вологої землі. Але слід стежити, щоб під ними не заводилися слимаки.

Ну, а якщо кабачок вже почав гнити, то не потрібно поспішати його зривати — зріжте зіпсовану частину, а чистий зріз обпаліть свічкою. Зріз ущільниться, а кабачок продовжить зростання.

Досвідчені городники запевняють, що кабачки «люблять» добриво, у яке додають молоко. Його склад —
вода, борна кислота, йод, молоко чи сироватка. Розчином з пульверизатора обприскують листя рослини.

Фото Pixabay

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