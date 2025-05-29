Найпоширеніші помилки при вирощуванні помідорів: не повторюйте їх, бо залишитесь без урожаю

Травень і червень — це час інтенсивного зростання помідорів. Рослини швидко ростуть, випускають нове листя та квіти, і садівники з нетерпінням чекають перших плодових бруньок. На жаль, багато людей роблять кілька ключових помилок у цей час, через які помідори можуть виглядати гарно… але давати дуже мало плодів. Дізнайтеся, що ви можете робити неправильно та як це виправити, пише Оnet.

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Одна з найпоширеніших помилок — це невидалення бічних пагонів, що ростуть з пазух листків. Ці непомітні відгалуження можуть швидко розвинутися в сильні пагони, які конкурують з основним стеблом за світло та поживні речовини. Замість того, щоб витрачати енергію на розвиток квітів і плодів, рослина починає «рости у листя». Ефект? Зарості зелені та жодних помідорів.

Видалення слід проводити регулярно, бажано вранці, коли пагони тверді та їх легко обламати пальцями.

Якщо ваші помідори цвітуть, але квіти опадають, не зав'язуючи плодів, їм, ймовірно, не вистачає запилення. Вам лише потрібно щодня обережно струшувати суцвіття або торкатися їх пензликом чи… пальцем. Цей рух призведе до переміщення пилку всередині квітки та збільшить ймовірність зав'язування помідорів. Теплі, сухі дні ідеально підходять для запилення — найкраще робити це до полудня.

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Помідори — це «ненажерливі» рослини, яким потрібно багато поживних речовин. Навіть якщо ви регулярно поливаєте та удобрюєте їх, ви можете несвідомо втрачати найважливіше — калій. Цей елемент відповідає за цвітіння, зав'язування та дозрівання плодів. Без нього на помідорах може розвинутися багато квітів, які… просто опадають.

Симптоми дефіциту калію досить характерні: краї листя починають скручуватися, з'являється коричневе забарвлення, а плоди — якщо вони з'являються — дрібні та несмачні. Варто використовувати добрива, призначені для помідорів, які мають відповідне співвідношення азоту та калію. У період плодоношення також можна використовувати позакореневе підживлення калієм.

Нагадаємо, що у сезон помідорів варто зробити власне добриво за допомогою домашніх засобів й овочі вам подякують.

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