Незвичайні пончики: готуються швидко і просто

Якщо у вас вдома є сочевиця, приготуйте з неї пончики. Подавайте з салатом із зелені та червоною маринованою рибою. Це дуже смачно, а готується легко і просто.

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Така страва обійдеться недорого. При цьому вона ситна і смачна. Подавайте їжу красиво. Тоді вона буде виглядати на тарілці особливо апетитно. Оформляйте страви, як в кращому ресторані, проявляючи фантазію. Готуйте із задоволенням — це важливо.

Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами, поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви.

Незвичайні пончики з сочевиці 200 г сочевиці

80 г води

70 г борошна

50 г олії

5 г розпушувача

Сіль

Перець

Сочевицю промити і подрібнити в блендері, додавши інші інгредієнти. Смажимо пончики на сковорідці.

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Подаємо на блюді з салатом з улюбленої зелені — наприклад, цибулі, базиліку, листя салату, приправленим олією і медом.

Доповнюємо кожен пончик шматочком маринованої червоної риби або, наприклад, балика чи ковбаси.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт смаженої червоної риби в паніровці з насінням.

Фото з альбому Елли Іванової

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