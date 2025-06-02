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Незвичайні пончики: готуються швидко і просто
Якщо у вас вдома є сочевиця, приготуйте з неї пончики. Подавайте з салатом із зелені та червоною маринованою рибою. Це дуже смачно, а готується легко і просто.
Така страва обійдеться недорого. При цьому вона ситна і смачна. Подавайте їжу красиво. Тоді вона буде виглядати на тарілці особливо апетитно. Оформляйте страви, як в кращому ресторані, проявляючи фантазію. Готуйте із задоволенням — це важливо.
Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами, поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви.
Незвичайні пончики з сочевиці
- 200 г сочевиці
- 80 г води
- 70 г борошна
- 50 г олії
- 5 г розпушувача
- Сіль
- Перець
Сочевицю промити і подрібнити в блендері, додавши інші інгредієнти. Смажимо пончики на сковорідці.
Подаємо на блюді з салатом з улюбленої зелені — наприклад, цибулі, базиліку, листя салату, приправленим олією і медом.
Доповнюємо кожен пончик шматочком маринованої червоної риби або, наприклад, балика чи ковбаси.
І смачного!
Нагадаємо рецепт смаженої червоної риби в паніровці з насінням.
Фото з альбому Елли Іванової62
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