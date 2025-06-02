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Книга рецептів

Незвичайні пончики: готуються швидко і просто

22:00 2 червня 2025
Пончики із сочевиці

Якщо у вас вдома є сочевиця, приготуйте з неї пончики. Подавайте з салатом із зелені та червоною маринованою рибою. Це дуже смачно, а готується легко і просто.

Така страва обійдеться недорого. При цьому вона ситна і смачна. Подавайте їжу красиво. Тоді вона буде виглядати на тарілці особливо апетитно. Оформляйте страви, як в кращому ресторані, проявляючи фантазію. Готуйте із задоволенням — це важливо.

Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами, поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви.

Незвичайні пончики з сочевиці

  • 200 г сочевиці
  • 80 г води
  • 70 г борошна
  • 50 г олії
  • 5 г розпушувача
  • Сіль
  • Перець

Сочевицю промити і подрібнити в блендері, додавши інші інгредієнти. Смажимо пончики на сковорідці.

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Подаємо на блюді з салатом з улюбленої зелені — наприклад, цибулі, базиліку, листя салату, приправленим олією і медом.

Доповнюємо кожен пончик шматочком маринованої червоної риби або, наприклад, балика чи ковбаси.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт смаженої червоної риби в паніровці з насінням.

Фото з альбому Елли Іванової

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