41.36 / 41.92 43.35 / 44.04
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смажена червона риба у паніровці з насінням: неймовірний аромат та насичений смак

12:44 17 лютого 2025
Рецепт смаженої риби в оригінальній паніровці від Ольги Рябенко. Фото&nbsp;— скріншот

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла про смачну рибну страву — сібас у вершковому соусі, порадила посмажити червону рибу в оригінальній паніровці — з насінням.

«Риба, обсмажена в суміші насіння, набуває неймовірного аромату й насиченого горіхового смаку. А соус додає їй особливої пікантності», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти:

  • Червона риба;
  • Суміш насіння (льону, білий та чорний кунжут);
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Цибуля — 1 шт. або цибуля-шалот 4−5 шт.;
  • Олія — 30 мл;
  • Масло — 60 г;
  • Біле сухе вино — 100 мл;
  • Винний оцет — 100 мл;
  • Вершки 33% - 60 мл;
  • Кріп — 1 ст.л.

Читайте також: Хек з паприкою в духовці: приготуйте корисну та ситну вечерю

Приготування:

РЕКЛАМА
  • В суміш насіння додати сіль та перець.
  • З риби (за бажанням) зняти шкіру та обваляти шматочки в паніровці.
  • В сотейник влити вино та оцет, додати цибулю та готувати, поки рідина не зменьшится у три рази.
  • Зменшити вогонь до мінімума, додати вершки та масло, ретельно перемішавши. Прибрати з вогню та процідити через сито. Додати кріп.
  • Рибу викласти на пательню із сильно розігрітою олією, додати масло та смажити по 3−4 хвилини з кожного боку.

Про те, як готувати биточки з тюльки по-одеські, читайте на нашому сайті.

Раніше шеф-кухар Валентина Кущ поділилася рецептом смачної рибної намазки — паштета зі скумбрії.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Порівняно з січнем минулого року ціни на комунальні послуги зросли, фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів на воду, світло та тепло: у Раді зробили заяву

Зимовий відпочинок

Почне щастити вже з понеділка: для кого наступний тиждень буде дуже позитивним

Проїзд заборонено у природоохоронній зоні, фото https://www.facebook.com/

Рада ухвалила нову заборону для водіїв: за що тепер можна отримати до 10 тисяч грн штрафу

Карти Таро

Рибам — «Світ», Близнюкам — «Колесо Фортуни», а Левам — «Сонце»: Таро-прогноз на 17 лютого

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту