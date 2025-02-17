Смажена червона риба у паніровці з насінням: неймовірний аромат та насичений смак
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла про смачну рибну страву — сібас у вершковому соусі, порадила посмажити червону рибу в оригінальній паніровці — з насінням.
«Риба, обсмажена в суміші насіння, набуває неймовірного аромату й насиченого горіхового смаку. А соус додає їй особливої пікантності», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.
Інгредієнти:
- Червона риба;
- Суміш насіння (льону, білий та чорний кунжут);
- Сіль, перець — за смаком;
- Цибуля — 1 шт. або цибуля-шалот 4−5 шт.;
- Олія — 30 мл;
- Масло — 60 г;
- Біле сухе вино — 100 мл;
- Винний оцет — 100 мл;
- Вершки 33% - 60 мл;
- Кріп — 1 ст.л.
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Приготування:
- В суміш насіння додати сіль та перець.
- З риби (за бажанням) зняти шкіру та обваляти шматочки в паніровці.
- В сотейник влити вино та оцет, додати цибулю та готувати, поки рідина не зменьшится у три рази.
- Зменшити вогонь до мінімума, додати вершки та масло, ретельно перемішавши. Прибрати з вогню та процідити через сито. Додати кріп.
- Рибу викласти на пательню із сильно розігрітою олією, додати масло та смажити по 3−4 хвилини з кожного боку.
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