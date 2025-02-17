Смажена червона риба у паніровці з насінням: неймовірний аромат та насичений смак

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла про смачну рибну страву — сібас у вершковому соусі, порадила посмажити червону рибу в оригінальній паніровці — з насінням.

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«Риба, обсмажена в суміші насіння, набуває неймовірного аромату й насиченого горіхового смаку. А соус додає їй особливої пікантності», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти: Червона риба;

Суміш насіння (льону, білий та чорний кунжут);

Сіль, перець — за смаком;

Цибуля — 1 шт. або цибуля-шалот 4−5 шт.;

Олія — 30 мл;

Масло — 60 г;

Біле сухе вино — 100 мл;

Винний оцет — 100 мл;

Вершки 33% - 60 мл;

Кріп — 1 ст.л.

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Приготування: РЕКЛАМА В суміш насіння додати сіль та перець.

З риби (за бажанням) зняти шкіру та обваляти шматочки в паніровці.

В сотейник влити вино та оцет, додати цибулю та готувати, поки рідина не зменьшится у три рази.

Зменшити вогонь до мінімума, додати вершки та масло, ретельно перемішавши. Прибрати з вогню та процідити через сито. Додати кріп.

Рибу викласти на пательню із сильно розігрітою олією, додати масло та смажити по 3−4 хвилини з кожного боку.

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Раніше шеф-кухар Валентина Кущ поділилася рецептом смачної рибної намазки — паштета зі скумбрії.

Фото — скріншот

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