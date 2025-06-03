росія може напасти на НАТО протягом найближчих чотирьох років: похмурі прогнози Німеччини

Члени західного альянсу НАТО повинні готуватися до можливого нападу росії протягом найближчих чотирьох років. Так вважає генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр. Він додав, що рф виробляє сотні танків на рік, багато з яких можуть бути використані для нападу на країни Балтії, що входять до НАТО, до 2029 року або навіть раніше, пише ВВС. Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що глава зовнішньої розвідки України назвав термін, який потрібен рф для нового нападу.

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Генерал Броєр заявив, що НАТО стикається з «дуже серйозною загрозою» з боку росії, якої він ніколи не бачив за 40 років служби. За його словами, на даний момент росія значно нарощує свої збройні сили, виробляючи приблизно 1500 основних бойових танків щороку.

«Не всі танки відправляються на війну в Україну, але вони також надходять у запаси і в нові військові структури, які завжди спрямовані проти Заходу, — сказав він. — росія також виготовила чотири мільйони снарядів та 152-мм артилерійських боєприпасів у 2024 році, і не всі вони також відправляються в Україну. Є намір і відбувається накопичення запасів для можливого майбутнього нападу на країни Балтії, що є членами НАТО. Це те, що оцінюють аналітики — у 2029 році. Тож ми маємо бути готові до 2029 року… Але ми маємо бути готові до бою вже сьогодні».

Генерал Броєр виділив так звану Сувальську прогалину, територію, що межує з Литвою, Польщею, росією та білоруссю, як одну з найбільш вразливих.

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Він зазначив, що погляд росії на війну в Україні відрізняється від погляду Заходу, де москва розглядає війну скоріше як продовження більш масштабного конфлікту з НАТО і тому «намагається знайти шляхи проникнення в наші оборонні лінії і випробовує їх».

Не тільки Європа готується до ймовірного нападу росії, нещодавно, як писали «ФАКТИ», у Пентагоні зробили гучну заяву про ймовірність збройного конфлікту між США і рф.

На ілюстративному фото у заголовку німецькі військові

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