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Пиріг із полуницею: ідеальний варіант сезонної випічки
Полуничний пиріг — це вишукані ласощі. Вологе, дуже соковите та ніжне тісто з вершковим ароматом ідеально доповнюють ягоди полуниці. Неймовірно смачна десертна випічка для душевних чаювань, каже кулінарка Оксана Дорош.
Тісто:
- 3 яйця
- 200 г цукру
- 150 г сметани
- Дрібка солі
- 300 г полуниці+1 ст.л. крохмалю
- 1 ч.л. ванільного цукру
- 70 мл олії
- 250 г борошна+1ст.л. розпушувача
- Для посипки 1 ст.л. цукру
- Для прикрашання кілька полуниць
Приготування:
Яйця, сіль, цукор та ванільний цукор збиваємо біля 2−3х хвилин до побіління. Додаємо сметану, збиваємо і додаємо олію. Потім — борошно з розпушувачем, збиваємо і тепер черга полуниці (її перед тим нарізати і перемішати з крохмалем), акуратно перемішати ложкою.
Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом, у мене кругла, 24 см, зверху прикрашаємо полуницею та присипаємо цукром. Випікаємо в розігрітій духовці при 180 С приблизно 55 хвилин. Охолоджений пиріг присипаємо цукровою пудрою та подаємо.
Нагадаємо рецепт полуничної шарлотки.73
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