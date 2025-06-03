Пиріг із полуницею: ідеальний варіант сезонної випічки

Полуничний пиріг — це вишукані ласощі. Вологе, дуже соковите та ніжне тісто з вершковим ароматом ідеально доповнюють ягоди полуниці. Неймовірно смачна десертна випічка для душевних чаювань, каже кулінарка Оксана Дорош.

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Тісто: 3 яйця

200 г цукру

150 г сметани

Дрібка солі

300 г полуниці+1 ст.л. крохмалю

1 ч.л. ванільного цукру

70 мл олії

250 г борошна+1ст.л. розпушувача

Для посипки 1 ст.л. цукру

Для прикрашання кілька полуниць

Приготування:

Яйця, сіль, цукор та ванільний цукор збиваємо біля 2−3х хвилин до побіління. Додаємо сметану, збиваємо і додаємо олію. Потім — борошно з розпушувачем, збиваємо і тепер черга полуниці (її перед тим нарізати і перемішати з крохмалем), акуратно перемішати ложкою.

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Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом, у мене кругла, 24 см, зверху прикрашаємо полуницею та присипаємо цукром. Випікаємо в розігрітій духовці при 180 С приблизно 55 хвилин. Охолоджений пиріг присипаємо цукровою пудрою та подаємо.

Нагадаємо рецепт полуничної шарлотки.

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