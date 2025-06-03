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Пиріг із полуницею: ідеальний варіант сезонної випічки

20:09 3 червня 2025
Пиріг з полуницею. Фото кулінарки Оксани Дорош

Полуничний пиріг — це вишукані ласощі. Вологе, дуже соковите та ніжне тісто з вершковим ароматом ідеально доповнюють ягоди полуниці. Неймовірно смачна десертна випічка для душевних чаювань, каже кулінарка Оксана Дорош.

Тісто:

  • 3 яйця
  • 200 г цукру
  • 150 г сметани
  • Дрібка солі
  • 300 г полуниці+1 ст.л. крохмалю
  • 1 ч.л. ванільного цукру
  • 70 мл олії
  • 250 г борошна+1ст.л. розпушувача
  • Для посипки 1 ст.л. цукру
  • Для прикрашання кілька полуниць

Приготування:

Яйця, сіль, цукор та ванільний цукор збиваємо біля 2−3х хвилин до побіління. Додаємо сметану, збиваємо і додаємо олію. Потім — борошно з розпушувачем, збиваємо і тепер черга полуниці (її перед тим нарізати і перемішати з крохмалем), акуратно перемішати ложкою.

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Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом, у мене кругла, 24 см, зверху прикрашаємо полуницею та присипаємо цукром. Випікаємо в розігрітій духовці при 180 С приблизно 55 хвилин. Охолоджений пиріг присипаємо цукровою пудрою та подаємо.

Нагадаємо рецепт полуничної шарлотки.

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