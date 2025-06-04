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Думає про інше: у США пояснили, чому путін не реагує на операцію «Павутина»

15:22 4 червня 2025
путін

Україна знову атакувала символічний Кримський міст, який з'єднує незаконно анексований півострів з материковою частиною росії. Атака сталася через 48 годин після безпрецедентного нальоту українських дронів на авіабази в глибині російської території, який шокував країну та міжнародну спільноту, пише The Washington Post.

Служба безпеки України заявила, що під час ранкової операції було пошкоджено кілька опор, після того як протягом кількох місяців таємно встановлювали вибухівку на опорних конструкціях під водою. Потім стало відомо про другий вибух, і міст знову був закритий для руху на кілька годин.

Президент володимир путін ще не прокоментував ці атаки, а російські державні ЗМІ мовчать після подій на аеродромах. Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що президента інформують про розвиток подій і що триває розслідування.

«Звісно, у кремлі незадоволені, — сказав The Washington Post колишній високопоставлений чиновник кремля, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити делікатні питання. — Звісно, це провал російських спецслужб, і це неприємно для путіна, але він має товсту шкіру і стабільну психіку».

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Хоча Україна успішно провела «геніальну і складну операцію», путін грає в більш довгострокову гру, зазначив він.

«путін думає про інші речі — кожен місяць війни збільшує нестачу особового складу в українській армії, і, здається, вирішення цієї проблеми немає. путін планує почекати і подивитися, як розвиватимуться ці проблеми», — продовжив колишній чиновник, додавши, що не обов'язково буде пряма реакція на атаки з боку москви.

Раніше повідомлялося, що у Повітряних силах розповіли, чого очікувати після операції «Павутина».

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