Попелиця руйнує сад: простий спосіб позбутися шкідників за копійки

Попелиця — справжній кошмар для кожного любителя садівництва. Ці маленькі, але надзвичайно клопіткі шкідники можуть знищити молоді пагони та листя майже будь-якої рослини — від овочів, до фруктових дерев та декоративних квітів. Хімікати часто виявляються дорогими та неефективними. Тим часом існує простий, натуральний та дешевий спосіб, який може допомогти в боротьбі з попелицею — калійне мило. Воно також відоме як сіре мило, пише zielony.onet.pl.

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Калійне мило, поєднання хлориду натрію, гліцерину, жирних кислот та солей калію, — це натуральний препарат, який можна легко приготувати вдома. Просто розчиніть від 100 до 300 мл мила в 10 л теплої води, перелийте суміш у розпилювач та обприскайте рослини. Якщо ми хочемо підвищити ефективність цього препарату, можна додати кілька крапель спирту або метилового спирту, а також поєднати його з кропив’яною кашкою або екстрактом пижми.

Обприскування калійним милом — це не тільки ефективний, але й екологічний спосіб позбутися попелиці. На відміну від хімічних засобів захисту рослин, воно не шкодить навколишньому середовищу та корисним комахам. Щобільше, його приготування займає лише кілька хвилин.

Додамо, що садівники радять ще кілька простих, але ефективних методів боротьби зі шкідниками, зокрема часниковий настій для города.

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