- 00:00 Чемпіони Європи забили п'ять м'ячів Мбаппе та компанії і зіграють у фіналі Ліги націй: відеоогляд матчу
- 05.06 22:28 Модна квітка у букеті: з якими рослинами поєднувати та як продовжити життя композиції
- 05.06 22:01 Фантастично смачний соус: простота приготування та результат вас взразять
- 05.06 21:31 Народжена зіркою: батько Бейонсе згадує, як він це зрозумів
- 05.06 21:02 Попелиця руйнує сад: простий спосіб позбутися шкідників за копійки
- 05.06 20:35 Як би не було страшно на позиціях — тримався непохитно: командир міномета з Вінниччини загинув на Донецькому напрямку
- 05.06 20:07 Рибний салат із булгуром: смачно та дієтично
- 05.06 19:57 «Росіяни готують удар. Є інформація, що це буде сьогодні вночі»: нардеп Костенко поділився тривожною інформацією спецслужб
- 05.06 19:54 Подяка США і жодного слова про Україну: Ломаченко оголосив про завершення кар'єри
- 05.06 19:46 Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень
- 05.06 19:31 Обов'язково зробіть це з огірками на початку червня: поради досвідченої городниці
- 05.06 19:19 «Золота» капуста: на ринку з’явився овоч нового врожаю, чи варто очікувати падіння цін
Попелиця руйнує сад: простий спосіб позбутися шкідників за копійки
Попелиця — справжній кошмар для кожного любителя садівництва. Ці маленькі, але надзвичайно клопіткі шкідники можуть знищити молоді пагони та листя майже будь-якої рослини — від овочів, до фруктових дерев та декоративних квітів. Хімікати часто виявляються дорогими та неефективними. Тим часом існує простий, натуральний та дешевий спосіб, який може допомогти в боротьбі з попелицею — калійне мило. Воно також відоме як сіре мило, пише zielony.onet.pl.
Калійне мило, поєднання хлориду натрію, гліцерину, жирних кислот та солей калію, — це натуральний препарат, який можна легко приготувати вдома. Просто розчиніть від 100 до 300 мл мила в 10 л теплої води, перелийте суміш у розпилювач та обприскайте рослини. Якщо ми хочемо підвищити ефективність цього препарату, можна додати кілька крапель спирту або метилового спирту, а також поєднати його з кропив’яною кашкою або екстрактом пижми.
Обприскування калійним милом — це не тільки ефективний, але й екологічний спосіб позбутися попелиці. На відміну від хімічних засобів захисту рослин, воно не шкодить навколишньому середовищу та корисним комахам. Щобільше, його приготування займає лише кілька хвилин.
Додамо, що садівники радять ще кілька простих, але ефективних методів боротьби зі шкідниками, зокрема часниковий настій для города.688
Читайте нас у Facebook