- 06.06 23:27 Україна U21 на 90+2-й хвилині вирвала перемогу над Іспанією перед від'їздом на Євро-2025: відеоогляд матчу
- 06.06 22:26 Що привезти в подарунок із подорожі, а що привозити не варто: деякі нюанси вас здивують
- 06.06 21:59 Печена картопля у борошні: бюджетний та смачний рецепт від гастроблогерки Марини Гармаш
- 06.06 21:29 «Просто хочу насолоджуватися кожною хвилиною»: Дженніфер Лопес розчулила зізнанням
- 06.06 20:45 «Григорій Сковорода писав: „З усіх утрат втрата часу — найтяжча“», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 06.06 20:33 Попри отримані поранення, повертався у стрій: дрон-камікадзе вбив солдата із Сумщини
- 06.06 20:09 Країна потребує якісного і постійного аудиту економічної ситуації — Пелюховський
- 06.06 20:09 Готуємо домашню піцу: порадуйте дітей на літніх канікулах
- 06.06 19:54 Близнюкам — «Сонце», Тельцям — «Колесо Фортуни», а Терезам — «Король Пентаклів»: Таро-прогноз і поради карт на 7 червня
- 06.06 19:51 Тривожні знаки: чому у світі все частіше згадують пророцтва про Третю світову війну
- 06.06 19:45 Без КНДР в рф вже не можуть? На передовій «засвітилися» одразу 2 нових види зброї з Північної Кореї, у чому тут дивина
- 06.06 19:20 17 тисяч родин обзавелися квартирами через «єОселю»: про що слід знати, на яку суму можна розраховувати і скільки потрібно внести самим
Не садіть їх біля огірків: ці рослини погано впливають на врожай
На перший погляд, все виглядає добре — грядки рівно розкладені, розсада здорова, погода сприятлива. І все ж огірки ростуть повільно, мають бліде листя, а врожай напрочуд поганий. Що пішло не так? Іноді проблема не в удобренні чи поливі, а… у сусідстві. І це може бути найбільшим ворогом огірків, пише спеціалізований сайт zielonyogrodek. Загалом, сусідство рослин має велике значення. Раніше «ФАКТИ» писали про те, що посадити на ділянці поряд з капустою, і яких сусідів потребують помідори.
Найгірший супутник для огірків — картопля. Вони не тільки конкурують за воду та поживні речовини, але й збільшують ризик фітофторозу на картоплі та помідорах. Обидві культури також мають зовсім різні вимоги до середовища існування — огіркам потрібно більше тепла та вологи, тоді як картопля віддає перевагу прохолоднішим та більш провітрюваним місцям.
Також не рекомендується садити огірки поблизу редиски чи капусти. Овочі родини капустяних приваблюють попелицю та інших шкідників, які охоче переселяються на листя огірків, послаблюючи їхній ріст та здоров'я. Крім того, капустяні мають таку кореневу систему, яка може «задушити» більш ніжні огірки.
Можливо, вас дуже здивує той факт, що деякі трави також негативно впливають на огірки. Йдеться, перш за все, про рослини з інтенсивним ароматом — базилік, м'ята, орегано, шавлія та чебрець не є добрими сусідами. Їхні ефірні олії можуть не тільки заважати росту огірків, але й змінювати мікроклімат навколо рослин, що збільшує ризик грибкових захворювань.
Цибуля та часник виділяють речовини, які можуть блокувати ріст інших рослин, зокрема огірків. Хоча їхня присутність на городі може відлякувати деяких шкідників, у випадку з огірками вони завдають більше шкоди, ніж користі.
Гарна новина полягає в тому, що огірки також мають багато союзників на городі. Їхні ідеальні сусіди: кріп, квасоля, буряк, горох, салат та соняшник. Ці рослини не тільки не заважають огіркам у їхньому розвитку, але й фактично підтримують їхній ріст, допомагаючи утримувати вологу в ґрунті, відлякують шкідників та покращують структуру ґрунту.
Раніше «ФАКТИ» публікували календар городника на червень-2025.33
Читайте нас у Facebook
Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень