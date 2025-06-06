Не садіть їх біля огірків: ці рослини погано впливають на врожай

На перший погляд, все виглядає добре — грядки рівно розкладені, розсада здорова, погода сприятлива. І все ж огірки ростуть повільно, мають бліде листя, а врожай напрочуд поганий. Що пішло не так? Іноді проблема не в удобренні чи поливі, а… у сусідстві. І це може бути найбільшим ворогом огірків, пише спеціалізований сайт zielonyogrodek. Загалом, сусідство рослин має велике значення. Раніше «ФАКТИ» писали про те, що посадити на ділянці поряд з капустою, і яких сусідів потребують помідори.



Найгірший супутник для огірків — картопля. Вони не тільки конкурують за воду та поживні речовини, але й збільшують ризик фітофторозу на картоплі та помідорах. Обидві культури також мають зовсім різні вимоги до середовища існування — огіркам потрібно більше тепла та вологи, тоді як картопля віддає перевагу прохолоднішим та більш провітрюваним місцям.

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Також не рекомендується садити огірки поблизу редиски чи капусти. Овочі родини капустяних приваблюють попелицю та інших шкідників, які охоче переселяються на листя огірків, послаблюючи їхній ріст та здоров'я. Крім того, капустяні мають таку кореневу систему, яка може «задушити» більш ніжні огірки.

Можливо, вас дуже здивує той факт, що деякі трави також негативно впливають на огірки. Йдеться, перш за все, про рослини з інтенсивним ароматом — базилік, м'ята, орегано, шавлія та чебрець не є добрими сусідами. Їхні ефірні олії можуть не тільки заважати росту огірків, але й змінювати мікроклімат навколо рослин, що збільшує ризик грибкових захворювань.

Цибуля та часник виділяють речовини, які можуть блокувати ріст інших рослин, зокрема огірків. Хоча їхня присутність на городі може відлякувати деяких шкідників, у випадку з огірками вони завдають більше шкоди, ніж користі.

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Гарна новина полягає в тому, що огірки також мають багато союзників на городі. Їхні ідеальні сусіди: кріп, квасоля, буряк, горох, салат та соняшник. Ці рослини не тільки не заважають огіркам у їхньому розвитку, але й фактично підтримують їхній ріст, допомагаючи утримувати вологу в ґрунті, відлякують шкідників та покращують структуру ґрунту.

Раніше «ФАКТИ» публікували календар городника на червень-2025.

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