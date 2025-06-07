«Для танго потрібні двоє»: Трамп зізнався, чи запровадить більше санкцій проти росії

На пресконференції з нагоди візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Білого дому США у Дональда Трампа, з яким веде психологічну гру путін, запитали, чи введе він нові санкції проти росії. Президент відповів, що буде дуже жорстким, якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро.

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«Я буду дуже, дуже жорстким, якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро», — зазначив президент США.

Але в коментарі, який, ймовірно, налякає союзників України, він додає: «Чесно кажучи, це може бути проти обох країн, для танго потрібні двоє. Ми будемо дуже жорсткими, чи то до росії, чи до когось іншого, ми будемо дуже жорсткими, там відбувається кровопролиття».

Далі він використав хокейну аналогію, яка полягає в тому, щоб дозволити двом сторонам трохи посперечатися між собою, перш ніж втручатися

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«Між ними є певна неприязнь. Мені доводиться з цим мати справу, і канцлеру доводиться з цим мати справу, це неймовірно оскільки між цими двома, між Зеленським і путіним існує велика ненависть, і між ворогуючими сторонами велика ненависть», — сказав він.

Раніше президент США порівняв російсько-українську війну з «двома маленькими дітьми, які б’ються в парку».

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