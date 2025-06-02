Республіканці сенату США можуть пояснити Дональду Трампу, що той програє не тільки свою популярність, а й роль Америки як лідера демократичного світу. Так вважає дипломат Володимир Огризко.

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«Те, що нині відбувається в американському сенаті, є свідченням того, що Трамп вирішив через сенат зробити те, що не хочеться особисто - тиснути на росію. Або ж це ініціатива адекватної частини американського політикуму», — сказав він.

Дипломат нагадав той факт, що понад 60% американців підтримують продовження військової допомоги Україні.

«Республіканці це розуміють та можуть пояснити Трампу, що гратися в іншу гру — це програти не тільки свою особисту популярність, але й Америки як лідера поки що демократичного світу. США слід думати й про роль американського військово-промислового комплексу. Трампу не потрібні практичні результати, він — король популізму, тому йому потрібні заяви про майбутні результати, яких ніколи не буде. Але є певні ознаки того, що і Трамп, і його оточення починають поступово відходити від лінії „дружби й любові з путіним“. Вони переконуються, що це насправді не лідер, а маніяк-вбивця», — резюмував Володимир Огризко.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огризком: «Нарешті наші європейські партнери зрозуміли, що цей звір поряд».

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