Так роблять справжні німці: як повернути свіжість пралці за допомогою таблетки для посудомийки

Українки — найкращі у світі господині, але навіть нам є чому повчитися у жінок з інших країн. Зокрема, зрозуміти, чому варто солити воду в унітазі та кидати у нього часник за порадою німкень.



А ще одна порада, яка з'явилась у мережі нещодавно — як за допомогою таблетки для посудомийної машини почистити пральну машину зсередини. Про неї пише користувач dan_fuchs.



Для цього потрібно одну-дві таблетки для посудомийки покласти порожній барабан пралки. Потім запустити найгарячіший режим прання — не менше 60 °C.

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Після першого циклу — ще один холостий запуск без ніяких речей — це допоможе змити залишки мийного засобу, аби на речах не залишилось плям.

Насамкінець потрібно відчинити дверцята пралки, щоб усе провітрилось.

В результаті — барабан пралки почне блищати, запаху не буде. Пральна машина знову запрацює тихо і спокійно, як у перший день після покупки, стверджує блогерка.

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«Робіть таку процедуру раз на кілька місяців — і ваша пралка точно скаже вам „данке шьон“ (ну, якби могла говорити)», — радить Даніелла Фухс.

Раніше ми розповідали, як самому приготувати копійчаний, але дуже ефективний засіб для чищення сантехніки, а також, як за пару хвилин відмити ванну від бруду, що в’ївся.

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