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Дуже смачне м'ясо у вині: готується так просто, що ви здивуєтеся

21:59 8 червня 2025
м&#39;ясо у вині

Влітку нема бажання багато часу проводити на кухні. Хочеться більше бути на свіжому повітрі. Саме тому варто використовувати прості рецепти страв. Рецепт кулінарки Елли Іванової, яким вона поділилася з «ФАКТАМИ», здивує вас своєю простою у втіленні. Спробуйте приготувати таке м'ясо — можливо, цей рецепт стане одним із ваших улюблених. Подавайте м'ясо зі свіжими овочами та зеленню. Насолоджуйтесь дарами літами. Адже, на жаль, воно швидкоплинне.

— Таке м'ясо готується дуже просто, — каже Елла Іванова. — Готуйте для рідних та близьких людей із задоволенням та любов'ю.

Смачне та ароматне м'ясо у вині

  • 500 г свинини
  • Сіль із улюбленими спеціями
  • 1 яблуко
  • 1 цибулина
  • Перець горошком
  • 1 лавровий лист
  • Вода
  • 200 г червоного вина

У каструлю з водою додати м'ясо та інші інгредієнти, включно з червоним вином. Варимо близько 40 хвилин (до готовності м'яса).

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт улюбленого літнього салату суперфіналістки «МастерШефа», який готується за лічені хвилини.

Фото з альбому Елли Іванової

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