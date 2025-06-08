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Дуже смачне м'ясо у вині: готується так просто, що ви здивуєтеся
Влітку нема бажання багато часу проводити на кухні. Хочеться більше бути на свіжому повітрі. Саме тому варто використовувати прості рецепти страв. Рецепт кулінарки Елли Іванової, яким вона поділилася з «ФАКТАМИ», здивує вас своєю простою у втіленні. Спробуйте приготувати таке м'ясо — можливо, цей рецепт стане одним із ваших улюблених. Подавайте м'ясо зі свіжими овочами та зеленню. Насолоджуйтесь дарами літами. Адже, на жаль, воно швидкоплинне.
— Таке м'ясо готується дуже просто, — каже Елла Іванова. — Готуйте для рідних та близьких людей із задоволенням та любов'ю.
Смачне та ароматне м'ясо у вині
- 500 г свинини
- Сіль із улюбленими спеціями
- 1 яблуко
- 1 цибулина
- Перець горошком
- 1 лавровий лист
- Вода
- 200 г червоного вина
У каструлю з водою додати м'ясо та інші інгредієнти, включно з червоним вином. Варимо близько 40 хвилин (до готовності м'яса).
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт улюбленого літнього салату суперфіналістки «МастерШефа», який готується за лічені хвилини.
Фото з альбому Елли Іванової124
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