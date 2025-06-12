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Незвичайний салат від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш: смакує зі смаженою картоплею
Літо — чудова пора. Вона дарує чимало можливостей для кулінарної творчості. Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом незвичайного салату. У ньому поєднуються свіжі помідори та малосольні огірочки. Скуштуйте — й, можливо, цей салат стане вашим улюбленим.
- Літом я часто готую салати з овочів, це смачно, просто, швидко та корисно, — розповідає Марина Гармаш. - Для цього варіанту салату я беру квашені чи малосольні огірки. Він гарно буде виглядати, якщо взяти помідори різного кольору. Добре, якщо олія буде домашньою, ароматною але і звичайна також підійде. Зелень можна брати улюблену — за смаком.
Салат з помідорів та малосольних огірків
- 6 — 7 помідорів,
- 1 солодкий перець,
- 2 малосольні (або квашені) огірка,
- 1 зубчик часнику,
- 1 цибулина,
- улюблена зелень (у мене базилік),
- сіль, олія.
Всі овочі наріжте, додайте зелень. Посоліть, але зовсім трішки, оскільки огірки вже солоні. Заправте салат олією.
Особливо смакує такий салат зі смаженою картоплею.
Смачних та приємних моментів!
Нагадаємо рецепт неймовірних сирників.
Фото з альбому Марини Гармаш157
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