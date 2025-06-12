Незвичайний салат від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш: смакує зі смаженою картоплею

Літо — чудова пора. Вона дарує чимало можливостей для кулінарної творчості. Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом незвичайного салату. У ньому поєднуються свіжі помідори та малосольні огірочки. Скуштуйте — й, можливо, цей салат стане вашим улюбленим.

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- Літом я часто готую салати з овочів, це смачно, просто, швидко та корисно, — розповідає Марина Гармаш. - Для цього варіанту салату я беру квашені чи малосольні огірки. Він гарно буде виглядати, якщо взяти помідори різного кольору. Добре, якщо олія буде домашньою, ароматною але і звичайна також підійде. Зелень можна брати улюблену — за смаком.

Салат з помідорів та малосольних огірків 6 — 7 помідорів,

1 солодкий перець,

2 малосольні (або квашені) огірка,

1 зубчик часнику,

1 цибулина,

улюблена зелень (у мене базилік),

сіль, олія.

Всі овочі наріжте, додайте зелень. Посоліть, але зовсім трішки, оскільки огірки вже солоні. Заправте салат олією.

Особливо смакує такий салат зі смаженою картоплею.

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Смачних та приємних моментів!

Нагадаємо рецепт неймовірних сирників.

Фото з альбому Марини Гармаш

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