41.11 / 41.67 47.55 / 48.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Незвичайний салат від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш: смакує зі смаженою картоплею

22:00 12 червня 2025
Салат з помідорів та малосольних огірків. фото Марини Гармаш

Літо — чудова пора. Вона дарує чимало можливостей для кулінарної творчості. Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом незвичайного салату. У ньому поєднуються свіжі помідори та малосольні огірочки. Скуштуйте — й, можливо, цей салат стане вашим улюбленим.

- Літом я часто готую салати з овочів, це смачно, просто, швидко та корисно, — розповідає Марина Гармаш. - Для цього варіанту салату я беру квашені чи малосольні огірки. Він гарно буде виглядати, якщо взяти помідори різного кольору. Добре, якщо олія буде домашньою, ароматною але і звичайна також підійде. Зелень можна брати улюблену — за смаком.

Салат з помідорів та малосольних огірків

  • 6 — 7 помідорів,
  • 1 солодкий перець,
  • 2 малосольні (або квашені) огірка,
  • 1 зубчик часнику,
  • 1 цибулина,
  • улюблена зелень (у мене базилік),
  • сіль, олія.

Всі овочі наріжте, додайте зелень. Посоліть, але зовсім трішки, оскільки огірки вже солоні. Заправте салат олією.

Особливо смакує такий салат зі смаженою картоплею.

РЕКЛАМА

Смачних та приємних моментів!

Нагадаємо рецепт неймовірних сирників.

Фото з альбому Марини Гармаш

РЕКЛАМА

157

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 13 червня. Фото Pixabay

Дівам — «Закохані», Терезам — «Світ», а Тельцям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на 13 червня

Підживлення для помідорів готують із борної кислоти. Фото Pixabay

Захистить від хвороб і спеки: чим підживити помідори, коли з’явилися перші квітки

Гороскоп на 13 червня. Фото Pixabay

Овнам — енергія, Ракам — емоції, а Левам — творчість: гороскоп на 13 червня для всіх знаків Зодіаку

Максим Галкін із сім&#39;єю на Сейшелах, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/p/DKtrDV_MwJA/?img_index=2

«Красуні» на Сейшелах: чоловік Алли Пугачової поділився новими фото з відпустки

Наступний матеріал
Новини партнерів