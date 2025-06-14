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Галета з грушею і горгонзолою: сміливо подавайте на святковий стіл
Хоча поєднання солодкої груші й мʼякого сиру вже давно вважається класичним, ця страва на сирному тісті для тих, хто любить неординарні смаки.
Це дуже простий рецепт припаде до душі любителям пікантних сирів з благородною пліснявою. Запечену грушу з сиром можна подавати як у вигляді закуски, так і в кінці обіду чи вечері як десерт. Повірте, ваші гості будуть у захваті від поєднання соковитої груші, хрустких горішків, меду та кремової консистенції горгонзоли з інтенсивним гострим смаком, ділиться фудблогерка Оксана Ігнатишина.
Інгредієнти (на 4 порції):
- 2 твердих груші
- 150 г сиру горгонзола (можна використовувати також рокфор, дорблю або будь-який інший сир, якщо не любите сир з пліснявою)
- 4 столових ложки меду
- 2 столові ложки будь-яких подрібнених горішків
Приготування:
Розрізаємо груші навпіл, не знімаючи шкірочки. Невеликим ножем або ложкою видаляємо серцевину. Грушу можна запекти на грилі або в духовці. А далі все просто: коли груша зарум’яниться і стане м’якшою, кладемо зверху горгонзолу, поливаємо медом і присипаємо горішками. Сир тане на гарячій груші, створюючи ніжну текстуру страви. Їсти потрібно цю страву гарячою.
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