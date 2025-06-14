Галета з грушею і горгонзолою: сміливо подавайте на святковий стіл

Хоча поєднання солодкої груші й мʼякого сиру вже давно вважається класичним, ця страва на сирному тісті для тих, хто любить неординарні смаки.

Це дуже простий рецепт припаде до душі любителям пікантних сирів з благородною пліснявою. Запечену грушу з сиром можна подавати як у вигляді закуски, так і в кінці обіду чи вечері як десерт. Повірте, ваші гості будуть у захваті від поєднання соковитої груші, хрустких горішків, меду та кремової консистенції горгонзоли з інтенсивним гострим смаком, ділиться фудблогерка Оксана Ігнатишина.

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Інгредієнти (на 4 порції):

2 твердих груші

150 г сиру горгонзола (можна використовувати також рокфор, дорблю або будь-який інший сир, якщо не любите сир з пліснявою)

4 столових ложки меду

2 столові ложки будь-яких подрібнених горішків

Приготування:

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Розрізаємо груші навпіл, не знімаючи шкірочки. Невеликим ножем або ложкою видаляємо серцевину. Грушу можна запекти на грилі або в духовці. А далі все просто: коли груша зарум’яниться і стане м’якшою, кладемо зверху горгонзолу, поливаємо медом і присипаємо горішками. Сир тане на гарячій груші, створюючи ніжну текстуру страви. Їсти потрібно цю страву гарячою.

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