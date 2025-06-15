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Салат з курячим стейком та буряком: чудовий варіант легкої вечері
Влітку хочеться максимально легких, але корисних та смачних страв! А салат із молодим буряком зі смачною заправкою — саме те, що треба, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
- Куряче філе — 120 г
- буряк варений/запечений — 100 г
- листя салату/капуста — 40 г
- сир фета — 30 г
- томати в’ялені — 15 г
- горіхи — 20 г
- спеції та зелень — на смак
- Маринад для курячого філе: соєвий соус ½ ч. л., часник 1 зубчик, олія ½ ч. л., паприка сушена.
- Заправка для салату: оливкова олія + гірчиця + сушений часник.
Приготування:
Змащуємо куряче філе маринадом та залишаємо на 10 — 15 хв. Потім обсмажуємо на сухій сковорідці курку до готовності. Або можна використати гриль чи запекти.
Буряк нарізаємо мілкими тоненькими напівкільцями, подрібнюємо листя салату. Змішуємо всі овочі, зверху викладаємо курячий стейк, посипаємо сиром фета та горіхами.
Зверху салат поливаємо заправкою та посипаємо мілко нарізаною зеленню.
Раніше відома блогерка поділилася рецептом смачної страви — куряча грудка у соєвому соусі, яка готується дуже просто та швидко.
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