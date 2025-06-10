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Вершкове морозиво у шоколаді: побалуйте рідних смакотою
Домашнє морозиво без морожениці — це ідеальний спосіб відчути себе шефом, який одночасно вміє обходитися без складної техніки і безцеремонно поїдати все прямо з палички. Головне — не забудь пояснити холодильнику, що морозиво на зберіганні, а не на вечірці поїдання, жартує кулінарка Маргарита Сагірова.
Інгредієнти (на 6−8 порцій):
Для морозива:
- Вершки 33−35% - 500 мл
- Згущене молоко — 200 мл
- Ванільний цукор — 10 г
Для шоколадної глазурі:
- Темний шоколад (не менше 60% какао) — 200 г
- Вершкове масло — 2−3 ст.л.
Додатково
- Форми та дерев'яні палички — для подачі
Приготування:
Охолодіть вершки в холодильнику (і чашу з вінчиком теж). Збийте вершки до м'яких піків. Влийте згущене молоко і ванільний екстракт, акуратно перемішайте лопаткою до однорідності. Розлийте масу у формочки (або викладіть у контейнер), вставте палички.
Заморожуйте щонайменше 6 годин, краще — ніч.
Зробити шоколадну глазур. Розтопіть шоколад із вершковим маслом на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовій печі.
Остудіть глазур до кімнатної температури — вона моє бути рідкою, але не гарячою.
Дістаньте морозиво із форм. Швидко занурте у глазур. Поверніть у морозильник для зберігання. Можете додати до маси шматочки печива, ягід, горіхів.
Нагадаємо рецепт морозива всього з двох продуктів від Ольги Матвій.92
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