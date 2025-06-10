Вершкове морозиво у шоколаді: побалуйте рідних смакотою

Домашнє морозиво без морожениці — це ідеальний спосіб відчути себе шефом, який одночасно вміє обходитися без складної техніки і безцеремонно поїдати все прямо з палички. Головне — не забудь пояснити холодильнику, що морозиво на зберіганні, а не на вечірці поїдання, жартує кулінарка Маргарита Сагірова.

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Інгредієнти (на 6−8 порцій): Для морозива: Вершки 33−35% - 500 мл

Згущене молоко — 200 мл

Ванільний цукор — 10 г Для шоколадної глазурі: Темний шоколад (не менше 60% какао) — 200 г

Вершкове масло — 2−3 ст.л. Додатково РЕКЛАМА Форми та дерев'яні палички — для подачі

Приготування:

Охолодіть вершки в холодильнику (і чашу з вінчиком теж). Збийте вершки до м'яких піків. Влийте згущене молоко і ванільний екстракт, акуратно перемішайте лопаткою до однорідності. Розлийте масу у формочки (або викладіть у контейнер), вставте палички.

Заморожуйте щонайменше 6 годин, краще — ніч.

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Зробити шоколадну глазур. Розтопіть шоколад із вершковим маслом на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовій печі.

Остудіть глазур до кімнатної температури — вона моє бути рідкою, але не гарячою.

Дістаньте морозиво із форм. Швидко занурте у глазур. Поверніть у морозильник для зберігання. Можете додати до маси шматочки печива, ягід, горіхів.

Нагадаємо рецепт морозива всього з двох продуктів від Ольги Матвій.

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