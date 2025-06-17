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Вареники з сиром на пару: порадуйте родину ситною вечерею
Вареники з солоним сиром - це страва, яку варто не лише приготувати, але й поцікавитися її історією та значенням в українській народній кухні.
Фудблогерка Світлана Юрченко пропонує рецепт слобожанських вареників з сиром на пару. Хто жодного разу не їв — спробуйте, радить кулінарка.
Складники:
- 500 мл — молоко або кефір
- 50 г — дріжджі пресовані
- 2 ст.л. — цукру
- 1 ч.л. солі
- 30 мл — олії
- 700 -750 г — борошна
Начинка:
- сир домашній
- жовток
- сіль за смаком
Приготування:
До теплого молока чи кефіру додаємо дріжджі, цукор, сіль, перемішуємо до однорідності. Додаємо олію і просіяне борошно в декілька прийомів. Вимішуємо тісто. Накриємо рушничком, поки готуємо начинку .
Сир (домашній, жирний) висипаємо в миску, додаємо жовток чи два — залежно від кількості сиру, солимо за смаком та розтираємо виделкою. Тісто ділимо на дві частини. Одну прикриваємо рушничком, іншу розкачуємо товщиною 5−7мм, вирізаємо кружальця d 7 см. Ліпимо варенички. Варимо на парі на середньому вогні 5 хв. Витягуємо, поливаємо розтопленим вершковим маслом. Подаємо зі сметаною.
Нагадаємо рецепт вареників з полуницею від Наталії Жук — саме так готують цю смакоту на Київщині.144
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