Вареники з сиром на пару: порадуйте родину ситною вечерею

Вареники з солоним сиром - це страва, яку варто не лише приготувати, але й поцікавитися її історією та значенням в українській народній кухні.

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Фудблогерка Світлана Юрченко пропонує рецепт слобожанських вареників з сиром на пару. Хто жодного разу не їв — спробуйте, радить кулінарка.

Складники: 500 мл — молоко або кефір

50 г — дріжджі пресовані

2 ст.л. — цукру

1 ч.л. солі

30 мл — олії

700 -750 г — борошна Начинка: РЕКЛАМА сир домашній

жовток

сіль за смаком

Приготування:

До теплого молока чи кефіру додаємо дріжджі, цукор, сіль, перемішуємо до однорідності. Додаємо олію і просіяне борошно в декілька прийомів. Вимішуємо тісто. Накриємо рушничком, поки готуємо начинку .

Сир (домашній, жирний) висипаємо в миску, додаємо жовток чи два — залежно від кількості сиру, солимо за смаком та розтираємо виделкою. Тісто ділимо на дві частини. Одну прикриваємо рушничком, іншу розкачуємо товщиною 5−7мм, вирізаємо кружальця d 7 см. Ліпимо варенички. Варимо на парі на середньому вогні 5 хв. Витягуємо, поливаємо розтопленим вершковим маслом. Подаємо зі сметаною.

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Нагадаємо рецепт вареників з полуницею від Наталії Жук — саме так готують цю смакоту на Київщині.

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