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Дивовижний пиріг без яєць та вершкового масла: рецепт відомої кулінарки простий у втіленні

21:59 17 червня 2025
Пиріг. Фото кулінарки Елли Іванової

Літні дні прекрасні тим, що можна влаштувати чаювання в альтанці у дворі чи на балконі. Звичайно ж, із домашньою випічкою. І якщо вам все ще здається, що приготувати її дуже складно, варто взяти до уваги рецепт пирога кулінарки Елли Іванової, яким вона поділилася з читачами «ФАКТІВ». Рецепт досить бюджетний, що теж має значення для багатьох.

— Цей пиріг дуже смачний, — каже Елла Іванова. — Готується він легко. Причому в його складі немає яєць та вершкового масла. Сподіваюся, смак вам сподобається й ви захочете його приготувати ще не раз.

Пиріг з малиновим варенням

280 г малинового варення

1 чайна ложка соди

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300 г борошна

Сіль — до смаку

80 г вершків або сметани

80 г олії

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Малинове варення процідити від кісточок. Додати соду. Декілька хвилин перемішувати. Додати сметану або вершки, олію, сіль та борошно. Замісити тісто. Випікати на листі, покритому пергаментом, при 180 градусах приблизно 35−40 хвилин.

І смачного!

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська розповідала, як приготувати соковитий курячо-овочевий пиріг.

Читайте також: Черешневий пиріг з лаваша: доступна випічка, яка точно сподобається

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Фото Елли Іванової

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