Дивовижний пиріг без яєць та вершкового масла: рецепт відомої кулінарки простий у втіленні

Літні дні прекрасні тим, що можна влаштувати чаювання в альтанці у дворі чи на балконі. Звичайно ж, із домашньою випічкою. І якщо вам все ще здається, що приготувати її дуже складно, варто взяти до уваги рецепт пирога кулінарки Елли Іванової, яким вона поділилася з читачами «ФАКТІВ». Рецепт досить бюджетний, що теж має значення для багатьох.

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— Цей пиріг дуже смачний, — каже Елла Іванова. — Готується він легко. Причому в його складі немає яєць та вершкового масла. Сподіваюся, смак вам сподобається й ви захочете його приготувати ще не раз.

Пиріг з малиновим варенням 280 г малинового варення 1 чайна ложка соди РЕКЛАМА 300 г борошна Сіль — до смаку 80 г вершків або сметани 80 г олії РЕКЛАМА Малинове варення процідити від кісточок. Додати соду. Декілька хвилин перемішувати. Додати сметану або вершки, олію, сіль та борошно. Замісити тісто. Випікати на листі, покритому пергаментом, при 180 градусах приблизно 35−40 хвилин. І смачного!

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська розповідала, як приготувати соковитий курячо-овочевий пиріг.

Фото Елли Іванової

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