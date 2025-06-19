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Сирний пиріг з черешнею: легкий десерт готується за півгодини

22:01 19 червня 2025
Пиріг з черешнею

Ягідна пора дарує чимало чудових кулінарних ідей. Десерти з полуницею, вишнею, черешнею, малиною — це так смачно! А що якщо приготувати ягідний пиріг? Це легко, просто та досить швидко. Приготуйте такий пиріг — і ви зможете переконатись у цьому особисто.

Кулінар Елла Іванова поділилася рецептом десерту, який можна подати до чаю або кави і подарувати рідним та друзям незабутні емоції.

Сирний пиріг з черешнею

Для тесту:

250 г сиру
По щіпці солі та цукру
3 столові ложки рисового борошна
80 г сиру моцарелла

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Для начинки:

100 г сиру Брі
Черешня без кісточок
Мед та свіжа м'ята — для подачі

Приготування:

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Замісити тісто з сиру, моцарели, рисового борошна, додавши сіль, цукор та яйце. Формуємо пиріг, змащуємо борти яйцем. Викладаємо скибочки сиру Брі та черешню. Випікаємо при 180 градусах приблизно 20−30 хвилин. Доповнюємо при подачі медом та свіжою м'ятою.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт легкого полуничного млинця-рулету, який готується за 5 хвилин.

Фото Елли Іванової

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