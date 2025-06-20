Дженніфер Лопес вперше з’явилася на публіці після фото Бена Аффлека з немовлям

Днями Дженніфер Лопес, яка мріє про яхту та гарячих хлопців, помітили в Лос-Анджелесі, де вона демонструвала шикарний спортивний образ після того, як Дженніфер Гарнер поділилася фотосесією з нагоди Дня батька, присвяченим її колишньому чоловікові Бену Аффлеку.

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55-річна зірка виглядала невимушеною та сяючою, виходячи зі своєї студії у повсякденному, але стильному одязі, пише Pakistan Today.

Її вбрання складалося з легінсів з високою талією та майки з глибоким вирізом, зверху була смугаста сорочка на ґудзиках, зав'язана на талії. Образ доповнювали сонцезахисні окуляри-авіатори та яскраві золоті сережки-кільця. Лопес додала несподіваний штрих кросівками Nike x Off-White Air Presto, перетворивши простий образ на щось невимушено стильне.

Її поява відбулася на тлі її постійної зосередженості на кар'єрі, майбутніх кінопроектах та після зворушливого допису Дженніфер Гарнер, яка поділилася привітанням з Днем батька в Instagram Stories. 53-річна Гарнер опублікувала фотографію сплячого новонародженого, що лежить на грудях Аффлека, підписавши її: «З Днем батька». Допис підкреслив зв'язок між Аффлеком та його дітьми: 19-річною Вайолет, 16-річним Фіном та 13-річним Семюелем.

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Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», Лопес та Аффлек знаходяться на завершальному етапі свого спільного життя після розлучення в січні 2025 року. Джерело повідомило, що актор прагне продати їх особняк у Беверлі-Гіллз, на який важко знайти покупця навіть після зниження ціни на 8 мільйонів доларів.

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