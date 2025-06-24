З’їжте фрукт за дві години до сну: із сном не буде проблем

Ківі — це фрукт, який не потребує особливого представлення. Він є джерелом калію, вітамінів С і К, а також клітковини. Виявляється, що вживання ківі перед сном може допомогти скоротити час, необхідний для засинання, і час, протягом якого ви спите. Крім того, це може подовжити тривалість нічного сну та позитивно вплинути на його якість. Це результат дослідження, проведеного експертами з Азіатсько-Тихоокеанського журналу клінічного харчування, пише Кobieta.

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«Ківі також багатий на фолієву кислоту, а безсоння є одним із нейропсихіатричних захворювань, що є вторинними до дефіциту фолієвої кислоти. Тому можливо, що споживання ківі може бути корисним для покращення якості сну у людей з його розладами. Дослідження було проведено для оцінки впливу споживання ківі на різні суб'єктивні та об'єктивні показники якості сну, виміряні за допомогою актиграфії та щоденника сну, у людей, які скаржаться на розлади сну», — йдеться у публікації «Вплив споживання ківі на якість сну у дорослих з проблемами сну».

Фахівці спостерігали за 24 людьми віком від 20 до 55 років. Протягом місяця їм давали два ківі за годину до сну. Під час дослідження контролювалися такі етапи: час лягати спати, початок сну, час пробудження, час сну та якість сну.

За словами експертів, чотири тижні вживання ківі перед сном збільшили тривалість та якість сну. Крім того, також спостерігався коротший час засинання.

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