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Деяким пенсіонерам виплатять адресну допомогу: хто отримає по 4 тисячі гривень
Незважаючи на важкі часи під час війни, вразливі верстви суспільства продовжують отримувати допомогу від міжнародних організацій, благодійників та місцевої влади.
Так, в Одесі міська рада ухвалила рішення про одноразову фінансову допомогу для деяких категорій чорнобильців із пенсією менш ніж 9000 грн.
У місцевому представницькому органі влади повідомили, що 5 червня робоча група з питань соціального захисту чорнобильців ухвалила рішення про виділення коштів на адресну допомогу.
Отримати виплату зможуть:
9 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І та ІІ категорій з інвалідністю І групи та пенсією менше 9000 грн — їм виплатять по 4000 грн;
5 вдів загиблих або померлих чорнобильців, смерть яких пов’язана з аварією на ЧАЕС — їм призначено по 2500 грн.
Загалом на ці виплати передбачено 48 500 гривень.
Як писали «ФАКТИ», деякі групи українських пенсіонерів отримують від держави додаткові виплати до своєї заробленої пенсії.
Зазначимо також, що з 1 липня на Пенсійний фонд України покладається функція призначення та виплати державної соціальної допомоги, якою раніше займалися управління соціального захисту. У зв'язку з цим буде проведено масштабні перевірки отримувачів такої допомоги.255
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