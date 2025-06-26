Деяким пенсіонерам виплатять адресну допомогу: хто отримає по 4 тисячі гривень

Незважаючи на важкі часи під час війни, вразливі верстви суспільства продовжують отримувати допомогу від міжнародних організацій, благодійників та місцевої влади.

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Так, в Одесі міська рада ухвалила рішення про одноразову фінансову допомогу для деяких категорій чорнобильців із пенсією менш ніж 9000 грн.

У місцевому представницькому органі влади повідомили, що 5 червня робоча група з питань соціального захисту чорнобильців ухвалила рішення про виділення коштів на адресну допомогу.

Отримати виплату зможуть:

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9 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І та ІІ категорій з інвалідністю І групи та пенсією менше 9000 грн — їм виплатять по 4000 грн;

5 вдів загиблих або померлих чорнобильців, смерть яких пов’язана з аварією на ЧАЕС — їм призначено по 2500 грн.

Загалом на ці виплати передбачено 48 500 гривень.

Як писали «ФАКТИ», деякі групи українських пенсіонерів отримують від держави додаткові виплати до своєї заробленої пенсії.

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Зазначимо також, що з 1 липня на Пенсійний фонд України покладається функція призначення та виплати державної соціальної допомоги, якою раніше займалися управління соціального захисту. У зв'язку з цим буде проведено масштабні перевірки отримувачів такої допомоги.

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