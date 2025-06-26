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У родині екскапітана збірної України народилася донька (фото, відео)
Екскапітан збірної України з волейболу Олег Плотницький, який оголосив про припинення виступів за національну команду, вдруге став батьком.
Дружина 28-річного спортсмена Анна народила йому дочку, яку щасливі батьки назвали Марійкою. Зріст малечі, котра з'явилася на світ 25 червня, — 55 см, вага — 3,945 кг. Про поповнення в сім'ї подружжя повідомило у Facebook.
До речі, у Олега Плотницького вже росте 3-річний син Святослав, разом із яким волейболіст відзначив у травні історичну перемогу у Лізі чемпіонів.
January 13, 2025
Нагадаємо, що українець виступає за «Перуджу», у складі якої він також виграв чемпіонат Італії, Кубок країни, національний Суперкубок (тричі) та клубний чемпіонат світу. За час виступів за збірну України у 2017—2023 роках волейболіст виграв Золоту євролігу та дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної України народився син.
Фото Facebook193
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