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Спорт

У родині екскапітана збірної України народилася донька (фото, відео)

12:01 26 червня 2025
Олег Плотницький з дружиною та сином

Екскапітан збірної України з волейболу Олег Плотницький, який оголосив про припинення виступів за національну команду, вдруге став батьком.

Дружина 28-річного спортсмена Анна народила йому дочку, яку щасливі батьки назвали Марійкою. Зріст малечі, котра з'явилася на світ 25 червня, — 55 см, вага — 3,945 кг. Про поповнення в сім'ї подружжя повідомило у Facebook.

До речі, у Олега Плотницького вже росте 3-річний син Святослав, разом із яким волейболіст відзначив у травні історичну перемогу у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що українець виступає за «Перуджу», у складі якої він також виграв чемпіонат Італії, Кубок країни, національний Суперкубок (тричі) та клубний чемпіонат світу. За час виступів за збірну України у 2017—2023 роках волейболіст виграв Золоту євролігу та дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної України народився син.

Фото Facebook

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