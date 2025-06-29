Меган та Гаррі на межі: майбутнє їхніх дітей залежить від принца Вільяма

Меган Маркл та принц Гаррі переживають дні великої напруги. Мало того, що їх самих можуть позбавити титулів, але й майбутнє їхніх дітей перебуває під загрозою через рішення всередині королівської родини. Герцог та герцогиня Сассекські висловили бажання, щоб Арчі зберіг свої дворянські титули та разом зі своєю сестрою Лілібет відігравав активну роль у монархії. Однак це бажання залежатиме виключно від майбутнього короля, принца Вільяма.

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З моменту відходу від офіційних королівських обов'язків Меган та Гаррі прагнули прокласти свій власний шлях. Але при цьому вони не відмовлялися від королівських титулів, що належать їхнім дітям. Зокрема, для Арчі збереження зв'язку з короною є важливим, попри очевидну дистанцію між Сассексами та королівським протоколом, пише видання Catalunya Diari.

За даними джерел, Сассекси, можливо, розглядали можливість реінтеграції Арчі та Лілібет у королівську родину. Однак це повернення залежить не лише від них. Воно буде під контролем принца Вільяма, коли той зійде на престол. Саме він вирішуватиме, чи можуть діти займати офіційне місце в цій установі.

Цю ситуацію погіршують чутки про побоювання герцога та герцогині, що в Арчі та Лілібет можуть забрати документи, які відображають їхній королівський статус. Тобто на кону стоять не лише титули, але й офіційна ідентичність малюків у Сполученому Королівстві.

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Водночас стало відомо, що принц Гаррі розглядав можливість зміни прізвища своїх дітей, бажаючи дистанціюватися від сімейної спадщини. Однак одночасний намір зберегти титули свідчить про те, що Сассекси грають на обох сторонах. Тож Меган Маркл і особливо принц Гаррі переживають етап, повний невизначеності, де їхні плани можуть бути зруйновані на очах у всіх через рішення спадкоємця престолу.

Нагадаємо, Гаррі та Меган розкритикували за їхню позицію щодо королівських титулів Арчі та Лілібет.

Фото: https://www.instagram.com/meghan/

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