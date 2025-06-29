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росія тепер може бити дронами по Україні безупинно: ЗМІ назвали причини
Україна ніколи не зазнавала стільки масованих, комбінованих російських ракетних та безпілотних атак, як в останні місяці. Запущені сотнями, безпілотники щоночі падають на українські міста, щоб вбивати, руйнувати, виснажувати протиповітряну оборону та тероризувати населення.
Тільки в червні росія запустила на територію України майже 3000 безпілотників Shahed 136, або близько 10% від загальної кількості таких безпілотників, що використовувалися протягом понад трьох років війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Хоча більшість цих безпілотників збивають засоби ППО, запуск сотнями ускладнює їхнє знищення, пише видання Le Monde.
росія може дозволити собі ці безперервні залпи, оскільки значно збільшила свої виробничі потужності. Спочатку імпортований з Ірану, цей безпілотник-камікадзе вже не має багато спільного з Іраном, оскільки тепер його виробляють на території рф. Безпрецедентно, його збирають африканські руки, переважно з Уганди, Малі, Камеруну, Сьєрра-Леоне, Ботсвани, Зімбабве. Заохочення до участі у програмі також здійснюється через російські посольства в Африці. Програма обіцяє щомісячну зарплату від 426 до 681 євро. Жінок також вербують у соцмережах через посередників та лідерів думок.
Виробництво «Шахедів» переважно відбувається в Татарстані. Туди ставлять електронні компоненти, виготовлені в Китаї. Після модернізації та перефарбування в чорний колір їх перейменовують на «Герань-2». Поруч працює логістичний центр, який з'єднаний з Пекіном залізницею.
Попри те, що українські дрони неодноразово атакували заводи з виготовлення безпілотників, площа індустріального парку за 2023−2025 роки збільшилася удвічі. Підприємство процвітає, бо, йдеться у статті, перевантажене замовленнями від свого головного клієнта — Міністерства оборони росії.
Кажуть, що умови роботи на заводі жахливі, бо люди там довгі години перебувають під пильним наглядом. У них виникають проблеми зі шкірою через роботу з токсичними хімікатами.
Також очікується, що незабаром до росії прибуде двадцять п'ять тисяч північнокорейських працівників для складання безпілотників.498
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