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Чомусь усі тікають: принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з плинністю кадрів

16:24 19 червня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Журнал People підтвердив, що четверо співробітників принца Гаррі та Меган Маркл звільнилися за останні тижні. Серед тих, хто звільнився, були заступник прес-секретаря з Лос-Анджелеса Кайл Булія та прес-секретар у Великій Британії Чарлі Гіпсон. Їх прийняли на роботу минулого року.

«Це є ще одним свідченням дисфункції та нестабільності в їхньому домі, — заявила експертка з питань британської королівської родини Гіларі Фордвіч Fox News Digital. - Висококваліфіковані фахівці з багатьох провідних фірм раніше боролися за місце у Сассексів. Ця остання „кривава баня“ служить вагомим підтвердженням негараздів».

За даними ЗМІ, 43-річна Меган та 40-річний Гаррі найняли Мередіт Мейнс своїм директором з комунікацій на початку цього року. Раніше вона працювала в Google, Hulu та American Idol. Пара також найняла Емілі Робінсон, колишню працю Netflix, на посаду нового директора з комунікацій.

«Щось мені підказує, що у недалекому майбутньому знов відбудуться зміни, — розповіло джерело — Меган і Гаррі найняли одних із найнеймовірніших людей на вершині своїх галузей, але чомусь жоден з них так і не досяг успіху».

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Королівський експерт Річард Фіцвільямс розповів, що близько 20 людей, які працювали на Сассексів, залишили свої посади.

«Щось явно дуже не так, якщо ви працюєте на Сассексів, — заявив Фіцвільямс. — Є ті, хто пов’язує це з репутацією Меган як людини, з якою важко працювати. Можливо, є й інша причина — Сассекси часто жахливо складають плани».

Раніше повідомлялося, Меган Маркл лютує, оскільки вважає, що її команда зробила з неї посміховисько.

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