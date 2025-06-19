- 00:36 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 19.06 22:28 Секрети ароматів, які стимулюють витрачати гроші: зверніть увагу на нюанси
- 19.06 22:01 Сирний пиріг з черешнею: легкий десерт готується за півгодини
- 19.06 21:31 Кеті Перрі викликала занепокоєння шанувальників відсутністю обручки
- 19.06 21:02 Найкраща спеція для мозку: яка трава може суттєво покращити пам’ять
- 19.06 20:59 Семирічну дівчинку, яка зникла в Одесі, знайшли вбитою
- 19.06 20:38 Ціни на нафту та хвиля мігрантів: Пелюховський про кризу у разі війни на Близькому Сході
- 19.06 20:35 Близько місяця у шпиталі боролись за його життя: на Вінниччині поховали 22-річного розвідника, якого важко поранили на Курщині
- 19.06 20:08 Кукурудзяний мус з двома видами сиру — можна тим, хто на дієті
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» від влади? Що пишуть ЗМІ про кандидата в очільники БЕБ Цивінського
- 19.06 19:43 У рф знайшли застосування новій зброї з КНДР: експерт розповів, чому вона може стати дуже небезпечною
- 19.06 19:16 Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною
Чомусь усі тікають: принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з плинністю кадрів
Журнал People підтвердив, що четверо співробітників принца Гаррі та Меган Маркл звільнилися за останні тижні. Серед тих, хто звільнився, були заступник прес-секретаря з Лос-Анджелеса Кайл Булія та прес-секретар у Великій Британії Чарлі Гіпсон. Їх прийняли на роботу минулого року.
«Це є ще одним свідченням дисфункції та нестабільності в їхньому домі, — заявила експертка з питань британської королівської родини Гіларі Фордвіч Fox News Digital. - Висококваліфіковані фахівці з багатьох провідних фірм раніше боролися за місце у Сассексів. Ця остання „кривава баня“ служить вагомим підтвердженням негараздів».
За даними ЗМІ, 43-річна Меган та 40-річний Гаррі найняли Мередіт Мейнс своїм директором з комунікацій на початку цього року. Раніше вона працювала в Google, Hulu та American Idol. Пара також найняла Емілі Робінсон, колишню працю Netflix, на посаду нового директора з комунікацій.
«Щось мені підказує, що у недалекому майбутньому знов відбудуться зміни, — розповіло джерело — Меган і Гаррі найняли одних із найнеймовірніших людей на вершині своїх галузей, але чомусь жоден з них так і не досяг успіху».
Королівський експерт Річард Фіцвільямс розповів, що близько 20 людей, які працювали на Сассексів, залишили свої посади.
«Щось явно дуже не так, якщо ви працюєте на Сассексів, — заявив Фіцвільямс. — Є ті, хто пов’язує це з репутацією Меган як людини, з якою важко працювати. Можливо, є й інша причина — Сассекси часто жахливо складають плани».
Раніше повідомлялося, Меган Маркл лютує, оскільки вважає, що її команда зробила з неї посміховисько.134
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня