Страждали від ПТСР: Гаррі та Меган потрапили у скандал через своїх підлеглих

Герцог і герцогиня Сассекські завжди були об'єктами глобальної уваги, але за камерами ховаються менш відомі історії про тих, хто працював на пару. Говорять про «Клуб тих, хто вижив у Сассексів», сформований колишніми працівниками, які залишили свої посади через значну психологічну напругу, яку відчували на роботі. Деякі стверджують, що страждали від посттравматичного стресового розладу, а інші просто звільнилися, оскільки не могли впоратися з постійним тиском, пише e-noticies.

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Тиск на співробітників Sussexes був настільки інтенсивним, що кілька людей вирішили залишити свої посади через емоційний вплив. Одним із найбільш обговорюваних є випадок Меліси Туабті, яка працювала особистим помічником Меган Маркл. Згідно з повідомленнями, Туабті пішла у відставку через «травмуючу» поведінку свого боса. Найвідоміший інцидент стався, коли Меган попросила її замовити персоналізовані червоні ковдри для вечірки в Сандрінгемі.

Коли ковдри прибули, відтінок червоного не підійшов Меган, що викликало бурхливу реакцію герцогині та змусило Туабті залишити свою посаду. Цей інцидент, який широко обговорюють такі біографи, як Роберт Лейсі, відображає постійну напругу в робочому середовищі.

Незважаючи на відставку Меліси, інші версії припускають, що герцогиня була не єдиною відповідальною за створення складного клімату.

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Наприклад, Омід Скобі та Керолін Дюран, автори «У пошуках свободи», мають іншу точку зору. За їх словами, герцог і герцогиня не були розчаровані від'їздом Туабті. У своїй книзі вони пояснюють, що з моменту заручин принц Гаррі наполягав на тому, щоб у Меган Маркл була команда для адаптації до королівського життя. До цієї команди входили такі фігури, як Емі Пікерілл, яка стала особистим секретарем герцогині Сассекської, і Хізер Вонг, яка працювала в адміністрації Обами.

Однак до кінця 2019 року всі ключові співробітники герцога і герцогині Сассекських залишили свої посади. Робочий тиск, несумісність і відсутність згоди були основними причинами, які змусили цих працівників звільнитися. За словами Лейсі, вони створили «Клуб тих, хто вижив у Сассексів» — групу колишніх робітників, які прагнуть розповідати про свій досвід.

Незважаючи на критику, Меган і Гаррі захищають свій стиль керівництва та відкидають звинувачення, вважаючи їх частиною наклепницької кампанії. Їхні представники стверджують, що все неправильно витлумачено, щоб завдати шкоди іміджу Меган.

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Нагадаємо, що раніше Гаррі і Меган вигнали з Кенсингтонського палацу за жорстоке поводження з персоналом.

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