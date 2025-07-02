Їжте щодня — і ваше серце буде вам вдячне: обов’язково включіть до свого меню цю диво-крупу

У світі він відомий вже тисячі років, але у нас лише нещодавно почав набирати популярності. Це справжня скарбниця клітковини, вітамінів групи B та мінералів, таких як магній, фосфор, залізо та марганець. Завдяки цій суміші поживних речовин він є чудовим союзником здорового серця та сприяє схудненню, пише Onet kobieta.

ВІДЕО ДНЯ

Значною перевагою є його низький глікемічний індекс. За харчовою цінністю він безперечно перевершує рис чи макарони. Булгур виготовляється з твердих сортів пшениці — одного з найцінніших видів пшениці, багатого на мінерали та поживні речовини. Калій, який міститься у булгурі, підтримує серце, знижує кров'яний тиск і покращує кровообіг. Магній — має вирішальне значення для функціонування нервової системи, покращує засвоєння кальцію та захищає від емболій. Цікаво, що 100 г булгуру містить аж 32 мг магнію, що в чотири рази більше, ніж кускус. Натрій — підтримує проведення нервових імпульсів і зменшує м'язову напругу. Фолієва кислота (вітамін B9) — особливо важлива для вагітних жінок, підтримує розвиток нервової системи плода. Вітаміни групи B, зокрема вітамін B6, який покращує стан шкіри та волосся, добре впливає на нервову систему та допомагає підтримувати психічну рівновагу.

Завдяки високому вмісту клітковини булгур підтримує функціонування травного тракту. Він допомагає регулювати процеси травлення, покращує перистальтику кишківника та запобігає запорам. Ба більше, деякі фахівці вказують на те, що регулярне споживання клітковини може знизити ризик розвитку раку товстої кишки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які продукти є абсолютним злом для кишківника, тому їх треба перестати вживати.

РЕКЛАМА

415

Читайте нас у Facebook