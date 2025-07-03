Котлети із пшона: бюджетна страва, яка сподобається кожному

Довгий час пшоно залишалося основним продуктом в Україні. Найчастіше ми вдома використовували його в приготуванні капусняку та пшоняної каші з гарбузом. Думаю, всі згадають і козацький куліш, який готували на відкритому вогні. Неймовірно смачна та ароматна страва.

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Пшоно має легкий горіховий смак, зовсім не містить глютену, легко засвоюється організмом, а також має велику кількість вітамінів та мікроелементів. Фудблогерка Світлана Климовська поділилася простим та дуже смачним рецептом з пшона -котлетами.

Складники: 200 г пшона

1 яйце

2 ст л панірувальних сухарів

1 велика цибуля

1 морква

0,5 болгарського перцю

4 зубки часнику

Сіль, перець та сушений орегано за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Пшоно залийте водою і залиште на ніч. Процідіть пшоно. Готуйте у співвідношенні одна частина крупи до двох частин рідини 15 хв.

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Почистіть цибулю, моркву, перець та часник. Цибулю, перець та часник наріжте кубиком, а моркву натріть на терку. Обсмажте овочі 5 хв на оливковій олії, додайте спеції. Обсмажені овочі пробийте блендером. Зʼєднайте пшоно, яйце, сухарі та подрібнені овочі. Ретельно розмішайте.

Мокрими руками сформуйте невеличкі котлетки. Смажте на олії до красивого рум’яного кольору.

Нагадаємо рецепт легендарної каші «Зозуля» — страви, внесеної до реєстру нематеріальної спадщини України.

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