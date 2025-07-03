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Котлети із пшона: бюджетна страва, яка сподобається кожному
Довгий час пшоно залишалося основним продуктом в Україні. Найчастіше ми вдома використовували його в приготуванні капусняку та пшоняної каші з гарбузом. Думаю, всі згадають і козацький куліш, який готували на відкритому вогні. Неймовірно смачна та ароматна страва.
Пшоно має легкий горіховий смак, зовсім не містить глютену, легко засвоюється організмом, а також має велику кількість вітамінів та мікроелементів. Фудблогерка Світлана Климовська поділилася простим та дуже смачним рецептом з пшона -котлетами.
Складники:
- 200 г пшона
- 1 яйце
- 2 ст л панірувальних сухарів
- 1 велика цибуля
- 1 морква
- 0,5 болгарського перцю
- 4 зубки часнику
- Сіль, перець та сушений орегано за смаком
- Олія для смаження
Приготування:
Пшоно залийте водою і залиште на ніч. Процідіть пшоно. Готуйте у співвідношенні одна частина крупи до двох частин рідини 15 хв.
Почистіть цибулю, моркву, перець та часник. Цибулю, перець та часник наріжте кубиком, а моркву натріть на терку. Обсмажте овочі 5 хв на оливковій олії, додайте спеції. Обсмажені овочі пробийте блендером. Зʼєднайте пшоно, яйце, сухарі та подрібнені овочі. Ретельно розмішайте.
Мокрими руками сформуйте невеличкі котлетки. Смажте на олії до красивого рум’яного кольору.
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