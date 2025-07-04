Хто ж не любить грибні ласощі! Приготуйте грибний соус - і ви зможете доповнювати ним ризото, пасту та інші страви. Готується він так просто, що ви здивуєтеся.

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Домашня їжа є домашня. Її смак особливий. А головне — вона натуральна.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви.

- Приготуємо дуже смачний грибний соус, — каже Елла Іванова. — Він неймовірно ароматний.

Грибний соус РЕКЛАМА 1 цибулина

шматочок вершкового масла і трохи олії

1 зубок часнику

сіль

300 г печериць

200 г вершків

100 г моцарелли

На суміші вершкового масла та олії обсмажуємо дрібно нарізані цибулю та часник. Солимо та перчимо. Додаємо дрібно нарізані печериці та за бажанням грибну пудру (подрібнені сухі білі гриби або лисички). Тушкуємо на високій температурі та випарюємо зайву рідину. Додаємо вершки кімнатної температури та тушкуємо під кришкою хвилин шість. Можна додати мускатний горіх і натертий сир (моцареллу або пармезан). Соус готовий!

Смачного!

Нагадаємо рецепт ароматного грибного масла.

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Фото з альбому Елли Іванової

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