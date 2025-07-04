- 08:44 Дрони атакували військові аеродроми в Саратовській та Воронезькій областях, а також підприємство «оборонки» у Чебоксарах
- 08:18 Козерогів чекає перезавантаження, а Стрільців відвідає дух пригод: гороскоп на 5 липня
- 08:00 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 04.07 22:26 Як зберегти валізу в ідеальному вигляді на багато років: зробити це легко й просто
- 04.07 21:59 Грибний соус — справжня смакота: готується дуже просто
- 04.07 21:37 Світоліна вилетіла з Вімблдону, програвши експершій ракетці світу
- 04.07 21:30 Поки батьки сваряться: дочка Джолі та Пітта розкрила таємницю свого хлопця
- 04.07 21:01 Стабілізує рівень глюкози та циркадний ритм: чим корисні ранні вечері
- 04.07 20:34 В останню секунду відштовхнув побратима і прийняв удар дрону: на Сумщині загинув захисник з Вінниччини
- 04.07 20:26 «Чимало країн мають вимогу, щоб закордонний паспорт був дійсний не менш ніж пів року до закінчення терміну», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 04.07 20:06 Полуничний торт: ідеальний десерт для літніх чаювань
- 04.07 19:53 Зеленський і Трамп провели телефонну розмову: перші подробиці
Грибний соус — справжня смакота: готується дуже просто
Хто ж не любить грибні ласощі! Приготуйте грибний соус - і ви зможете доповнювати ним ризото, пасту та інші страви. Готується він так просто, що ви здивуєтеся.
Домашня їжа є домашня. Її смак особливий. А головне — вона натуральна.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви.
- Приготуємо дуже смачний грибний соус, — каже Елла Іванова. — Він неймовірно ароматний.
Грибний соус
- 1 цибулина
- шматочок вершкового масла і трохи олії
- 1 зубок часнику
- сіль
- 300 г печериць
- 200 г вершків
- 100 г моцарелли
На суміші вершкового масла та олії обсмажуємо дрібно нарізані цибулю та часник. Солимо та перчимо. Додаємо дрібно нарізані печериці та за бажанням грибну пудру (подрібнені сухі білі гриби або лисички). Тушкуємо на високій температурі та випарюємо зайву рідину. Додаємо вершки кімнатної температури та тушкуємо під кришкою хвилин шість. Можна додати мускатний горіх і натертий сир (моцареллу або пармезан). Соус готовий!
Смачного!
Нагадаємо рецепт ароматного грибного масла.
Фото з альбому Елли Іванової177
Читайте нас у Facebook