Антиамериканізм нагнітати не варто: дипломат назвав шляхи виходу України із проблеми постачання зброї

Блокування постачання Україні американських критичних озброєнь — нині одна із найбільш обговорюваних тем. Але від того, що кожний з українців знову буде пробувати боротися зі своїм стресом шляхом «втикання віртуальних голок в ляльки вуду», або демонстрації демаршу партнерам викликом до МЗС керівника Посольства США в Києві — нічого не зміниться. Про це заявив відомий український дипломат, посол України в США в 2015—2019 рр, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий. Він бачить три шляхи швидких антикризових дій.

ВІДЕО ДНЯ

«Перший: домогтися постачання від Німеччини ракет Taurus. Це — зламає схему.

Пояснення очевидне: при відсутності ракет і послабленні ПРО — треба бити по системах і місцях, звідки вони запускаються. А у Німеччини та її керівництва з’явився унікальний шанс повернути собі лідерство на континенті.

Другий: максимально підсилити контакти з керівниками та лобістами виробництва й постачання на експорт американських систем і боєприпасів. В нашому випадку, насамперед, компанією Lockheed Martin. Зустріч президента України (можливо міністра оборони України) з головою, президентом і CEO Джеймсом Тайклетом — пріоритетне завдання для української дипломатії. Про всяк випадок — він відомий також як член Ради з міжнародних відносин та разом з дружиною опікується Newton-Wellesley Hospital та Brigham and Women's Hospital, Бостон, Масачусетс. Розпочинав свою кар’єру як пілот ВПС США. Лобістів в цій сфері в США, сподіваюся, наші фахівці знають. Не завадило б також зустрітися з японцями та іншими країнами, де ці озброєння випускаються за ліцензією", — пише дипломат.

РЕКЛАМА

Третій шлях, на думку Чалого, — максимальне підсилення виробництва й використання українських засобів для дальнього ураження складів, установок запуску, місць дислокації особового складу російських окупаційних сил.

«Потрібна демонстрація ворогу, що навіть таке рішення США не стане game changer (переломним моментом — Авт.) і створенням умов до примусу України до капітуляції на умовах ворога. Тому антиамериканізм нагнітати не варто; ворог буде неприємно здивований, а чергові слабкі й недоречні дії партнерів під тиском будуть припинені, як непопулярні, неефективні й помилкові для встановлення сталого миру на Європейському континенті», — резюмував Валерій Чалий.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські дрони вночі атакували об’єкти ворога в тилу рф і вдарили по «очам» армії росії.

РЕКЛАМА

200

Читайте нас у Facebook