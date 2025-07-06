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Делікатесна квашена черешня до сиру: готується так просто, що ви не повірите

22:01 6 липня 2025
квашена черешня до сиру

Якщо ви любите ферментовані овочі та фрукти, приготуйте квашену черешню. Готується вона так просто, що ви не повірите. Подавати таку ягоду можна до сиру. Це дуже смачно та незвично.

Важливо, що цей рецепт містить лише натуральні інгредієнти. А, як відомо, натуральна їжа — запорука здоров'я. Вживайте сезонні локальні овочі, фрукти та ягоди. Це світовий тренд. І він не випадковий. Цей тренд відповідає на виклики часу, коли магазини переповнені екзотичними позасезонними овочами та фруктами.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, які варто приготувати хоч раз у житті.

Ферментована черешня

  • 500 г черешні
  • 500 г води
  • 10 г солі
  • Чебрець
  • Листя хрону
  • Чилі

Залити помиту черешню солоною водою. Додати чебрець, листя хрону, перець чилі. Витримуємо за кімнатної температури 2−5 днів.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пікантного та соковитого тартару з ковбаси, який готується 10 хвилин, а з'їдається ще швидше.

Фото з альбому Елли Іванової

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