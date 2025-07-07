«Справедливо, щоб європейці взяли на себе більшу частку тягаря»: Рютте про поставки зброї Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає лідерство Трампа вирішальним чинником для досягнення миру між Україною та рф. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

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«Ризикуючи, що я знову буду хвалити президента Трампа: саме він вирвав із глухого кута стосунки з путіним. Коли він став президентом у січні, він розпочав ці переговори з путіним, і він був єдиним, хто зміг це зробити. Це мало статися. Прямий діалог між американським президентом і президентом рф. Потім, звичайно, це покроковий процес. У нас вже було два раунди мирних переговорів у Стамбулі, куди українці направили дуже високопоставлену команду, поставилися до цього дуже серйозно, і, на жаль, росіяни направили цього історика, щоб його не сприймали серйозно. Отже, ми ще не досягли мети, а це означає, що тим часом нам потрібно переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися в боротьбі. Гарна новина полягає в тому, що європейці вже зібрали 35 мільярдів доларів військової допомоги цього року для України, що більше, ніж минулого року», — зазначив генсек НАТО.

Рютте додав, що існують реальні розбіжності в думках щодо того, у чому саме полягають зобов'язання Америки перед Україною.

«Американська адміністрація повністю поділяє точку зору європейців, що ця війна в Україні має вирішальне значення для оборони території НАТО в майбутньому, і що ми повинні переконатися, що Україна має якомога сильнішу позицію, щоб зупинити захоплення росіянами більшої території. Й що коли справа дійде до припинення вогню або, ще краще, до мирної угоди, Україна з певною допомогою зможе запобігти повторному нападу путіна в майбутньому. Але коли справа доходить до фактично витрачених коштів, я вважаю, що справедливо, щоб європейці взяли на себе більшу частку тягаря», — сказав генсек НАТО.

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Раніше повідомлялося, що, на думку ЗМІ, НАТО здало Україну путіну, а Трамп зізнався, що не знає, як закінчувати війну в Україні.

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