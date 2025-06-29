Справи геть кепські: росія різко збільшила виробництво дронів

росія збільшила виробництво бойових дронів майже на 17% у травні. Цей стрибок відбувся після того, як у квітні президент путін публічно зажадав від оборонних виробників прискорити постачання дронів. Хоча російські війська отримали 1,5 мільйона дронів різних типів у 2024 році, цього було «недостатньо» для задоволення потреб на полі бою, заявив путін чиновникам. Згідно з доповіддю російського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, виробництво у травні було в 1,6 раза більшим за середньомісячний показник 2024 року, пише видання Bloomberg.

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Анилітики Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень вважають, що москва намагається розробити «стратегію покарання», щоб змусити Україну піти на переговори на вигідних для росії умовах. Стратегія значною мірою покладається на безпілотники Shahed, які спочатку імпортувалися з Ірану, але зараз масово виробляються в росії, в основному в Татарстані.

Прихильники України тиснуть на Дональда Трампа, щоб він ввів проти росії нові жорсткі санкції після того, як путін відхилив заклики до припинення вогню в війні, щоб вести мирні переговори. Поки що президент США утримується від цього. Водночас офіційні цифри можуть приховувати справжній масштаб проблеми боргів у росії, вважають деякі експерти. Позичальники відкладають платежі, а це означає, що, хоча офіційні дані про прострочені платежі ще не вказують на серйозну проблему, насправді набагато більше кредитів не погашаються згідно з планом. Про це свідчить внутрішня записка одного з великих банків.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея хоче направити до росії до 25 тисяч робітників для виготовлення безпілотників і натомість навчити своїх військових керуванню дронами.

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